Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК
Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет».
Залужный опроверг слова Зеленского о 500 тысячах мобилизуемых
Военное командование Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на службу.
Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову
Ситникова задержана в связи с расследованием уголовного дела о пожарах в курганском микрорайоне Смолино в мае.
Создатель «Масяни» Олег Куваев объявлен в розыск
Минюст признал художника иноагентом.
Филипп Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой
В московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде.
Главные новости к вечеру 26 декабря
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК