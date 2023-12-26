Главные новости к вечеру 26 декабря

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК

Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет».



Залужный опроверг слова Зеленского о 500 тысячах мобилизуемых

Военное командование Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на службу.



Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову

Ситникова задержана в связи с расследованием уголовного дела о пожарах в курганском микрорайоне Смолино в мае.



Создатель «Масяни» Олег Куваев объявлен в розыск

Минюст признал художника иноагентом.



Филипп Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой

В московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде.