Что изменится в Казахстане в 2024 году

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Председательство в международных организациях, переход на один часовой пояс, первые выплаты юным казахстанцам из Нацфонда, компенсации труженикам во вредных условиях — об этих и других значимых событиях в Казахстане в наступившем 2024 году читайте в материале Sputnik Казахстан.

В 2024 году председательство в Евразийской экономической комиссии переходит к Казахстану. И на последующее четыре года — до 2028 года — председателем ЕЭК станет представитель республики.

Новой главой коллегии ЕЭК станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, в прошлом аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. 1 февраля 2024 года на этом посту он сменит коллегу из Беларуси Михаила Мясниковича.

Председатель ЕЭК утверждается на четыре года по предложению страны-участницы ЕАЭС в алфавитном порядке. Его кандидатура должна быть согласована всеми участницами союза.

С 2013 года Бакытжан Сагинтаев занимал должность первого заместителя премьер-министра, 2016−2019 годы возглавлял правительство. С 2019 по 2022 годы был акимом Алматы. 1 июня 2022 назначен министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.

Согласно данным международных экспертов, температура в Центральной Азии растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников — главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов.