Что изменится в Казахстане в 2024 году

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Председательство в международных организациях, переход на один часовой пояс, первые выплаты юным казахстанцам из Нацфонда, компенсации труженикам во вредных условиях — об этих и других значимых событиях в Казахстане в наступившем 2024 году читайте в материале Sputnik Казахстан.
Казахстан возглавит ОДКБ
С 1 января председательство в Организации Договора о коллективной безопасности переходит Казахстану. Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил главные направления в деятельности ОДКБ в период председательства республики.
- сотрудничество ОДКБ с ООН, СНГ, ШОС и другими заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности;
- взаимодействие по вопросам военного сотрудничества, доработка нормативно-правовой базы по развертыванию Коллективных сил ОДКБ;
- развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств — членов ОДКБ;
- раскрытие миротворческого потенциала Организации.
Отметим, председательство в ОДКБ длится целый год, ранее эта ответственность была возложена на Россию.
Казахстан председательствует в Евразийской экономической комиссии
В 2024 году председательство в Евразийской экономической комиссии переходит к Казахстану. И на последующее четыре года — до 2028 года — председателем ЕЭК станет представитель республики.
Новой главой коллегии ЕЭК станет министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, в прошлом аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. 1 февраля 2024 года на этом посту он сменит коллегу из Беларуси Михаила Мясниковича.
Председатель ЕЭК утверждается на четыре года по предложению страны-участницы ЕАЭС в алфавитном порядке. Его кандидатура должна быть согласована всеми участницами союза.
С 2013 года Бакытжан Сагинтаев занимал должность первого заместителя премьер-министра, 2016−2019 годы возглавлял правительство. С 2019 по 2022 годы был акимом Алматы. 1 июня 2022 назначен министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.
Глава Казахстана стал президентом Международного фонда спасения Арала
В сентябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев избран президентом Международного фонда спасения Арала, и председательство на три года перешло Казахстану.
Токаев предложил разработать план работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.
Также глава республики указал на необходимость создания проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам, который позволит приступить к совместной разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
МФСА основан в 1993 году для преодоления экологической катастрофы в регионе Аральского моря, площадь которого сократилась из-за программы освоения земель и забора воды из питавших его рек, проводившейся во второй половине XX века. По данным МФСА, пересыхание моря негативно сказалось на жизни около 50 млн человек.
Завершится председательство в ШОС
До июля 2024 года Казахстан будет председателем Шанхайской организации сотрудничества.
Начата работа по реформированию организации и оптимизации ее деятельности по ключевым направлениям. Принята Стратегия развития ШОС до 2035 года и Концепции совершенствования деятельности ШОС.
Будет обновлена программа сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы. Антинаркотическая стратегия и программа действий по ее выполнению также предстоит форматировать.
Казахстан выдвинул инициативу о создании Инвестиционного фонда ШОС.
Приоритетом казахстанского председательства также являются вопросы энергетики. Важное значение придаем координации усилий в обеспечении энергетического перехода, декарбонизации экономики и промышленности путем принятия Энергетической стратегии ШОС.
Учитывая значительный транспортный потенциал стран ШОС, Казахстан предложил странам сформировать Партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров.
Для расширения рынка финансовых технологий, продвижения электронной торговли и развития банковской экосистемы Казахстан проведет в 2024 году Цифровой форум ШОС.
Казахстан переходит на единое время
Первого марта во всех регионах республики наступит в одно время. С началом весны в Казахстане устанавливается единый часовой пояс. Так, вся территория страны окажется во временном поясе UTC+5.
Рабочая группа из депутатов, чиновников, ученых и медиков изучала вопрос времяисчисления в течение целого года. И пришли к выводу, что регулирование часовых поясов или их синхронизация с солнечным (природным, натуральным) временем имеют значительное влияние на здоровье населения, экономику, образование, безопасность и окружающую среду.
И теперь в ночь с 29 февраля на 1 марта жители 15 областей и 3 мегаполисов — Астана, Алматы, Шымкент, а также Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей — должны перевести стрелки часов на 1 час назад.
А западные регионы:
- Атырауская,
- Актюбинская,
- Мангистауская,
- Западно-Казахстанская,
- Кызылординская области будут жить по уже привычному времени.
Старт выплат по проекту «Нацфонд — детям»
В январе 2024 года юным казахстанцам впервые начислят средства из Национального фонда.
Согласно задумке, ежегодно 50% от инвестиционного дохода Нацфонда будут отчислять на специальные счета детей. До 18-летия эти деньги нельзя снимать.
Средства будут аккумулироваться, то есть инвестироваться в финансовые инструменты, и выдаваться в долларах. По прогнозам министерства финансов, инвестиционная прибыль Нацфонда в год составит 2,6%. А сумма накоплений ребенка за 18 лет может составить порядка 3,5 тыс. долларов.
Владельцы счетов смогут потратить эти деньги на:
- образование,
- улучшение жилищных условий.
После достижения совершеннолетия эти накопления можно хранить в течение 10 лет. Если ребенок сменит гражданство до 18 лет, то не сможет получить выплату.
Спецвыплата работникам во вредных условиях
С нового года государство начнет выплату компенсаций для специалистов, работающих во вредных условиях. Ее будут производить с 55 лет до достижения пенсионного возраста.
Платежи состоят из:
- госпособия в размере 2 прожиточных минимумов из бюджета (99 тыс тенге);
- выплаты в размере 1 прожиточного минимума за счет средств работодателя (49,5 тыс тенге);
- выплаты от страховых организаций по договору аннуитета перед пенсией в размере 1 прожиточного минимума (49,5);
- пенсионная выплата, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.
Работники могут самостоятельно выбрать, когда начать получать пенсию: в 55 лет или в 63.
Вместе с тем будут решены проблемы регрессников.
Напомним, 10 мая 2015 года в закон «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев» были внесены поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом. Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом. Теперь работникам, получившим травмы до мая 2015 года и прошедшим повторное освидетельствование, назначается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат.
Для назначения специальной соцвыплаты необходимо перечислить пенсионные взносы за последние 7 лет до достижения 55 лет. Также обязательно увольнение с работы или переход на другую легкую службу.
Также закон усовершенствовал систему обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей:
- теперь страховые организации будут выплачивать до 6% от суммы страховой премии при возмещении реабилитации;
- они также возместят санаторно-курортное лечение пострадавшего работника в размере до 100 МРП (3450 тенге);
- при определении размера выплат для возмещения вреда вина работника не будет рассматриваться.
Добровольная дактилоскопия казахстанцев
Дактилоскопия, иными словами снятие отпечатков пальцев, при получении документов будет добровольной для граждан Казахстана. Однако эта процедура стала обязательной для иностранцев.
Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.
Также для получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранцев обязательно личное обращение. Ранее они могли это сделать по доверенности, даже не приезжая в страну, теперь эти нормы отменили.
По информации министерства внутренних дел, дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности и позволит исключить незаконное документирование. Также отмечается, что при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее.
«Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах. Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны».
В комитете миграционной службы МВД также сообщили, что при утере гражданином паспорта за пределами Казахстана ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет.
Полицейские добавили, что дактилоскопическая регистрация имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти. Установить их личность, а значит, и родственников, теперь проблемой не будет. Также дактилоскопия поможет быстро устанавливать личности пострадавших при несчастных случаях.
В МВД гарантируют, что дактилоскопическая информация граждан будет надежно защищена.
Петиции казахстанцев начнут рассматривать в госорганах
В апреле 2024 года вступит в силу закон об общественном контроле, согласно которому казахстанцы смогут подавать онлайн-петиции. В этих целях запускают специальный интернет-портал, где будут принимать запросы от населения.
Законом закрепляются несколько пороговых значений для подачи петиций. Минимальное количество подписей для петиций районного уровня будет составлять 2,5 тысячи. Если же петиция наберет 50 тысяч подписей, ее рассмотрят на уровне правительства.
Госорганам отведено не более 40 рабочих дней со дня регистрации петиций, а для акиматов и маслихатов — не более 20 дней. Будут проводиться публичные обсуждения петиций с участием заявителей, а затем первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением о результатах рассмотрения петиции.
При этом петиции об изменении формы правления, административно-территориального устройства и государственной границы республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности, приниматься не будут.
Казахстанцы, не имеющие доступа к Интернету, могут подать петицию в уполномоченный орган в письменном виде.
Декларация об активах бизнесменов в Казахстане
С 1 января 2024 года в Казахстане начнется третий этап всеобщего декларирования, который охватит бизнесменов, их супругов, руководителей и учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их вторые половинки.
До 15 сентября этого года сдать декларацию обязаны все предприниматели: бизнесмены и их супруги, руководители и учредители юридических лиц и индивидуальные предприниматели. Требование, кстати, распространяется и на тех индивидуальных предпринимателей и бизнесменов, ИП и юридические лица которых приостановили свою деятельность, либо вовсе бездействуют.
В КГД также обратили внимание на то, что никаких проверок данных, указанных гражданами в форме 250, налоговики проводить не собираются. Но если декларация не была сдана вовсе, наступает административная ответственность: для начала — предупреждение, а если она так и не сдана в течение года — штраф в размере 15 МРП.
Отменяется единый совокупный платеж
Налог для самозанятых, он же единый совокупный платеж (ЕСП), прекращает свое действие с 1 января 2024 года.
Изначально ЕСП ввели в 2019 году на 5 лет для граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Если они оказывали услуги физическим лицам и их доход не превышал 4 миллионов тенге в год, то они могли платить низкие налоги.
Как отметили в комитете госдоходов, единственная цель введения ЕСП — вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Теперь льготный период завершился.
В Казахстане поэтапно внедряется декларирование доходов. Граждане, которые ранее не регистрировали ИП, должны сделать выбор: быть предпринимателем или стать наемным работником.
Наиболее удобный режим для таких граждан — специальный налоговый режим. В приложении E-Salyq Вusiness можно зарегистрировать ИП без посещения налоговых органов. Также мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов. Приложение само исчисляет налог в 1 процент от дохода и социальные платежи.
Отдельно для лиц, сдающих в аренду квартиры и плативших ЕСП в комитете отметили, что такие лица могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10 процентов от дохода.
Повышаются взносы медстраховки
В 2024 году в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) работодатели будут отчислять за работника 3% от заработной платы. Сами сотрудники делают взносы в размере 2% от своего оклада. Процентные ставки те же, однако с повышением минимальной заработной платы конечная сумма также изменилась.
Максимально возможная сумма отчислений работодателя составит 25 500 тенге в месяц — не больше 10 МЗП, (850 000 тенге в 2024 году). Эти 3% не удерживаются из зарплаты работника, работодатель оплачивает за счёт предприятия.
А отчисления работника не должны превышать 17 000 тенге, это 2% от того же 10 МЗП.
Таким образом, объем единого платежа (объединение пяти платежей с заработной платы — Sputnik) составляет 21,5%:
- обязательные пенсионные взносы;
- социальные отчисления;
- взносы на ОСМС;
- отчисления на ОСМС;
- индивидуальный подоходный налог.
Индивидуальные предприниматели будут платить 5% от 1,4-кратного МЗП, что равно 5950 тенге.
Для самостоятельных плательщиков размер взносов исчисляется по формуле: 5% * 1 МЗП = 4 250 тенге.
Незастрахованные граждане также могут стать участником ОСМС, оплатив взносы самостоятельного плательщика сразу за 12 месяцев: 4 250 тенге*12=51 000 тенге. При этом стоит провести оплату за каждый месяц в отдельности.
Помимо этого, государство оплачивает взносы за граждан из 15 льготных категорий — 5852,63 тенге в месяц.
Проверить статус застрахованности можно на официальном сайте Fms.kz, через Egov.kz или в приложении банков второго уровня.
Работодателей обяжут выплачивать пенсионные отчисления
Начиная с 2024 года предприниматели начнут выплачивать обязательный пенсионный взнос работодателей (ОПВР). ОПВР выплачивается из собственных средств компаний в пользу своих сотрудников.
Поэтапное внедрение начинается с 1,5% в 2024 году, с последующим увеличением до 5% к 2028 году.
ОПВР — мера поддержки молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из:
- базовой пенсии от государства,
- накопительной — за счет своих отчислений в ЕНПФ;
- условно-накопительной — за счет взносов работодателей.
Введение ОПВР призвано компенсировать отсутствие солидарного стажа, который применяется для работников со стажем до 1998 года.
Стоит отметить, что расходы работодателя по ОПВР относятся к вычетам из налогооблагаемого дохода. То есть, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Проверки бизнеса в Казахстане будут назначать по-новому
С начала 2024 года в Казахстане заработает система управления рисками в бизнесе. Как известно, в конце прошлого года закончился мораторий на проверку предпринимателей.
Теперь проверки будут назначаться без человеческого участия. Система будет работать автоматически, где-то будут применяться элементы искусственного интеллекта. По комментариям министерства национальной экономики, новая система будет мягкой, однако каждый бизнес должен знать, что при систематических нарушениях их деятельность будет проверяться.
В 2022 году правительство Казахстана совместно с предпринимателями и экспертами проанализировало все нормативно-правовые акты и требования к бизнесу. Было проанализировано 128 тысяч требований в 2,5 тысячи нормативно-правовых актах. Выявили 10,1 тысячу неэффективных и неактуальных требований, из них 9 тысяч убрали из подзаконных актов. Оставшиеся тысячи требований согласовывается с мажилисом, и их тоже отменят.
В Казахстане внедрят уровни владения казахским языком
С принятием Закона «О языках в Республики Казахстан», разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями.
Национальный центр тестирования будет проводить тесты и выдавать сертификаты с 2024 года.
Кто должен будет пройти эти тесты:
- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру.
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа «А» госслужбы (высший кадровый состав).
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию.
- «Болашак».
- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ.
- преподаватели «Назарбаев интеллектуальной школы».
Экзамен по госязыку будут сдавать школьники в Казахстане
Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5−8 и 10 классов. Изменения введены с 2023—2024 учебного года, то есть в мае учеников будут проверять на знание госязыка.
Ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.
Тестирование будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки, как:
- аудирование,
- говорение,
- чтение,
- письмо.
Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно. Итоговые оценки в 5−8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.
Изменятся правила сдачи ЕНТ
В ЕНТ-2024 будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах, изменится количество вопросов и сократится время, отведенное на экзамен.
Количество предметов остается прежним — три обязательных и два на выбор.
Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на пять вопросов.
А количество вопросов по профильным предметам увеличится до 40. Также будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Тем самым, это никак не повлияет на количество заданий — 120 вопросов в общем. Максимальный балл за экзамен также остается неизменным — 140 баллов.
Время на сдачу ЕНТ учащимся сократится с 4 часов (240 минут) до 3 часов 30 минут (210 минут).
Казахстанцы смогут начать копить на высшее образование
С 2024 года в республике запустят систему накопления «Келешек». Казахстанцы смогут откладывать деньги на высшее образование детям с 5 лет. А к 18-летию соберется 12,5 миллиона тенге.
Власти планируют сохранить финансирование по программе «Келешек» до 2036 года. Далее количество грантов в ВУЗ будет уменьшаться.
То есть государство направит силы на поддержку инициативы граждан накопить средства для обучения. Соответственно, спрос на государственные гранты снизятся к тому времени.
На дорогах Казахстана будут штрафовать за превышение веса
В 2024 году на всех въездах и выездах из городов установят видеокамеры, которые будут автоматически выставлять штрафы за превышение веса. Министерство транспорта планирует интегрировать 220 камер с системой видеонаблюдения «Сергек».
Также прорабатывается механизм выдачи официальных спецразрешений на перевозку тяжелых неделимых грузов и ограничения движения самосвалов по дорогам. Если инициативу Минтранспорта поддержат в правительстве и парламенте, то будет установлен предел перевеса груза и оплата за него.
Тяжёлым карьерным грузовикам запретят проезд по казахстанским дорогам общего пользования в конце 2025 — начале 2026 года.
Специальный знак для авто на газе
С нового года автомобили с газобаллонным оборудованием должны быть помечены специальным знаком.
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета вершиной вверх с каймой черного цвета, в который вписаны восклицательный знак и слово GAS, полиграфии обычные. При этом, наклейка должна быть установлена на видном месте, чтобы визуально определить автомобиль при въезде в закрытый паркинг. Это позволит эффективно контролировать и запрещать парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что способствует общей безопасности граждан.