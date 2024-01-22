Главные новости к вечеру 22 января

Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО

Суд решил отправить блогера в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста.



Медведев иронично отреагировал на указ Зеленского

Зампредседателя Совбеза РФ отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях РФ, предложив Зеленскому «завязывать», иначе «так он скоро Канаду присоединит».



Apple оплатила штраф ФАС России в почти 1,2 млрд рублей

Средства поступили в бюджет РФ.



Трепова выступила с последним словом по делу о гибели Татарского

Она не признает вину. Прокурор запросил для нее 28 лет колонии.



Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей

Король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС.