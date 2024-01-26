Главные новости недели

В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных

Главное о происшествии.



Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением свободы на два года по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.



Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии

Стрелков признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).



Техас взял границу США под контроль и блокирует доступ патрулям Байдена

На участке американской границы с Мексикой развернулось противостояние федеральных и местных силовиков, причина которого — миграционный кризис.



Госдума одобрила закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Володин отметил, что сейчас не существует действенных форм наказания, а в случае принятия закона появится ответственность.



Путин назвал многодетную семью опорой страны

Российский лидер напомнил, что власти специально инициировали целую гамму мероприятий в рамках Года семьи, который стартовал в 2024 году.



Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО

Суд решил отправить блогера в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста.



Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Третья ракетка мира из России смог отыграться, проиграв первые два сета.