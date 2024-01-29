Главные новости 29 января

После атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле начался пожар
Предварительно, дрон нес на себе взрывчатку. Обстоятельства атаки выясняются.
В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины
Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе.
Пилотов разбившегося в Афганистане Falcon 10 лишили cвидетельств
Оба летчика подделали документы о якобы пройденном в США обучении на бизнес-джет этого типа и предоставили их в Росавиацию.
Times назвала срок согласования «военного Шенгена»
Кремль называл это нагнетанием напряженности.