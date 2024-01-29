Главные новости 29 января

В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе.