Вертолет МЧС упал в Онежское озеро в Карелии
На борту было трое членов экипажа.
Yandex договорился о продаже бизнеса в России
Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙЛа.
В сейме поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России
Президент Польши Дуда ранее заявил, что Крым исторически является частью России и Украине будет сложно вернуть полуостров. Вице-спикер польского сейма согласился с ним и указал на попытки «навязать проукраинскую политкорректность».
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни
Писателя подозревали в деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности Китая.
Тейлор Свифт в четвертый раз получила Grammy за «Альбом года»
Ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон.
Главные новости 5 февраля
Вертолет МЧС упал в Онежское озеро в Карелии