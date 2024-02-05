Главные новости 5 февраля

Вертолет МЧС упал в Онежское озеро в Карелии

На борту было трое членов экипажа.



Yandex договорился о продаже бизнеса в России

Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙЛа.



В сейме поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России

Президент Польши Дуда ранее заявил, что Крым исторически является частью России и Украине будет сложно вернуть полуостров. Вице-спикер польского сейма согласился с ним и указал на попытки «навязать проукраинскую политкорректность».



В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни

Писателя подозревали в деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности Китая.



Тейлор Свифт в четвертый раз получила Grammy за «Альбом года»

Ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон.