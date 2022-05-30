20:04 (мск), источник: Ведомости
«Роснефть» заплатит более 440 млрд рублей дивидендов за 2021 год
Это решение поддержит котировки акций компании.
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 23 ₽ 63 коп. на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на выплаты 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщила компания 30 мая. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по данным на 11 июля 2022 г.
В ноябре 2021 г. «Роснефть» досрочно выплатила промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 ₽ на акцию. С учетом этого суммарный дивиденд на акцию за 2021 г. составит 41 ₽ 66 коп., а общая сумма средств, которые получат акционеры в виде дивидендов, — 441,5 млрд руб., уточняется в релизе.
По итогам 2021 г. чистая прибыль компании достигла 883 млрд руб. — это рекордное значение за всю историю «Роснефти», сообщалось в отчете по МСФО. По сравнению с 2020 г. она увеличилась более чем в шесть раз. Выручка компании в 2021 г. достигала 8,76 трлн руб. (+52,2% по сравнению с 2020 г.), показатель EBITDA увеличился почти в два раза и достиг исторического максимума в 2,33 трлн руб. Свободный денежный поток компании по итогам 2021 г. вырос в 2,5 раза, превысив 1 трлн руб. Долговая нагрузка «Роснефти» снизилась вдвое: соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,3.
Политика компании предполагает направление на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность выплат два раза в год.
Последний раз максимальный объем дивидендных выплат был зафиксирован по итогам 2019 г. — 33,41 ₽ на акцию.
После публикации рекомендации совета директоров «Роснефти» по дивидендам 30 мая акции компании на Московской бирже росли в моменте более чем на 3% — до 413,6 ₽ за штуку. Затем несколько скорректировались вниз. Капитализация компании составила 4,12 трлн руб.
В конце 2021 г. совет директоров компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин уточнял тогда, что ее реализация позволит укрепить позиции компании на глобальном рынке и минимизировать воздействие на окружающую среду. Сечин также подчеркивал, что реализация флагманского проекта компании «Восток ойл» повысит инвестиционную привлекательность «Роснефти», и обещал, что компания выплатит акционерам рекордные дивиденды по итогам 2021 г. («Ведомости» писали об этом 11 февраля).
Аналитики «Атона» тогда давали позитивный прогноз: «Базовый прогноз по EBITDA “Роснефти” на 2022 г. составляет 2,62 трлн руб. (+13% к показателям 2021 г.), что предполагает чистую прибыль на уровне 1,19 трлн руб. и дивидендную доходность 10%», — отмечалось в обзоре. При этом в «Атоне» подчеркивали, что это «консервативные оценки», сделанные из прогнозных цен на нефть марки Brent по $80 за барр. По данным биржи ICE, 30 мая июльский (ближайший) фьючерс Brent стоил $120/барр.
По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, фактор выплаты дивидендов за 2021 г. в обещанном ранее объеме (50% от прибыли по МСФО) будет поддерживать стоимость акций компании на высоком уровне как минимум на протяжении ближайшего месяца. «На фоне позитивной ценовой динамики на нефтяном рынке и отсутствия согласия в ЕС относительно эмбарго на российскую нефть это должно благоприятно сказаться на котировках “Роснефти”, — полагает эксперт.
Он также добавляет, что на глобальном нефтяном рынке сохраняется «прочный фундамент», обусловленный в том числе единством позиций России и Саудовской Аравии [по наращиванию добычи нефти] в рамках сделки ОПЕК+. «Поэтому от нефтяного рынка можно ожидать продолжения роста цен», — заключил он.
Участники сделки ОПЕК+ 5 мая поддержали прежний план по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 000 баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 2 июня.
Как писали «Ведомости», 26 мая рекомендацию выплатить рекордный объем дивидендов также дал совет директоров «Газпрома» (52,53 ₽ на акцию). При этом многие частные российские холдинги из разных секторов экономики сообщили о планах отказаться от выплаты дивидендов на фоне усиления антироссийских санкций из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, об этом заявляли энергетическая компания «Энел Россия», сеть X5 Group, аграрная компания «Русагро», девелоперская «Группа ЛСР», производитель удобрений «Акрон» и многие другие. Также от выплаты дивидендов отказались госбанки ВТБ и Сбербанк.
На фоне отказа многих компаний от выплат дивидендов решение совета директоров «Роснефти» становится фактором дополнительной инвестиционной привлекательности, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В пользу компании, по словам эксперта, играют высокие цены на нефть, а также тот факт, что около 60% экспортируемой компанией нефти поставляется в Китай. При этом он добавил, что по итогам года, когда ожидается падение курса рубля, инвестиционная привлекательность компании может быть еще выше. «Сейчас сильный рубль уменьшает рентабельности экспортных операций», — отметил он. По данным Московской биржи, доллар США на 16:30 мск торговался по 63,6 ₽ После начала СВО на Украине российская валюта падала в моменте до 130 ₽ за доллар.