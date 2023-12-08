Собянин объявил об открытии завода по производству медизделий в «Рудневе»

Сергей Собянин посетил индустриальный парк «Руднево», где открыл завод по производству абсорбирующего белья. Его возвели в рамках офсетного контракта с Правительством Москвы.
«Мы разработали офсетный контракт и заключили договор с вашей компанией на поставку 45 миллионов единиц на 10 лет. То есть это где-то четыре — четыре с половиной миллиона единиц абсорбирующего белья в год. Это закрывает потребности москвичей с инвалидностью (это около 100 тысяч человек). Очень важное социальное направление», — отметил Сергей Собянин в разговоре с представителями предприятия.
Московский заказ дал толчок к расширению производства и выходу на общероссийской рынок. «На общероссийский рынок выставляете в десятки раз больше, чем для нас. Это замечательно, хорошая история. При этом еще и в полтора раза уменьшили цену на свою продукцию», — добавил Мэр Москвы.
Раньше практически все абсорбирующее белье импортировалось, но благодаря организации своего производства изделия стали доступнее для горожан. Кроме того, удалось упростить процесс получения средств гигиены для людей с инвалидностью. «Я давал поручение изменить график доставки этого абсорбирующего белья инвалидам, чтобы они не ходили в центр соцзащиты, на какие-то специальные склады, чтобы мы сами непосредственно им доставляли на дом уже с запасом на два-три месяца», — сказал Сергей Собянин.
Новая система доставки заработает с 1 января 2024 года, уточнил руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
«Жителю города будет напрямую в квартиру доставляться трехмесячный запас. В случае необходимости мы будем корректировать по просьбе человека — может, больший или меньший объем нужно доставить, — сказал руководитель Департамента. — Мы еще формируем заявку через электронные сервисы, чтобы человеку не выходя из дома можно было заказать и получить».
Завод по производству абсорбирующего белья
Абсорбирующее белье в индустриальном парке «Руднево» производит ООО «Вип Камилла» (улица Пехорская, дом 1 д, строение 4) в рамках офсетного контракта. Он подписан с Правительством Москвы в начале 2023 года и предусматривает ежегодную поставку не менее 46 миллионов единиц продукции в течение 10 лет. Инвестиции в реализацию и развитие проекта составят около миллиарда рублей.
Высокотехнологичные и многофункциональные производственные линии позволяют изготавливать восемь типов абсорбирующего белья. На производстве установлено современное оборудование, позволяющее обеспечить высокое качество продукции.
Около 30 процентов выпускаемых изделий будет поставляться Правительству Москвы в рамках офсетного контракта, остальное продаваться на свободном рынке. Благодаря этому стоимость продукции в рознице уже снизилась в 1,5 раза по сравнению с импортными аналогами.
Мощности завода рассчитаны на выпуск до 170 миллионов единиц продукции в год, в том числе 100 миллионов подгузников для взрослых и почти 70 миллионов впитывающих пеленок. Это обеспечит потребности Москвы в таких товарах и позволит выйти на российский и зарубежные рынки.
Производимая продукция почти на 90 процентов состоит из российских и белорусских материалов и сырья. Уникален производственный процесс тем, что оборудование может работать как на кипованной, так и на рулонной целлюлозе. Поставки по офсетному контракту начались в ноябре этого года.
ООО «Вип Камилла» стала первой компанией, базирующаяся в индустриальном парке «Руднево», которой присвоили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Она получит значительные льготы, включая освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также пониженную ставку налога на прибыль. Также компания первой на территории «Руднева» открыла свободную таможенную зону. Благодаря этому товары, продукция и сырье могут быть импортированы компанией на территорию ОЭЗ без уплаты пошлин и налогов.
Технический руководитель предприятия Дмитрий Ерошенко подчеркнул, что в индустриальном парке «Руднево» созданы все условия для производства. «Мы освобождаемся от определенных налогов, что позволяет выпускать продукцию с более низкими ценами, конкурентоспособную», — сказал Дмитрий Ерошенко. Кроме того, удобное местоположение исключает срыв поставок из-за транспортных проблем.
Сергей Собянин также отметил хорошие условия для сотрудников и высокую транспортную доступность предприятия. «Транспортная система очень хорошая — здесь Московский скоростной диаметр, выход на Санкт-Петербург, на Казань, плюс рядом станция метрополитена. Так что все достаточно удобно. И достаточно много жителей в округе, которые с удовольствием будут работать на вашем предприятии, если возникнет потребность. Цеха просторные, светлые, современные, я думаю, комфортные. И арендные условия понятные, неспекулятивные, то есть вы спокойно можете работать здесь десятилетиями», — заключил Мэр Москвы.
Сегодня на заводе площадью 5,5 тысячи квадратных метров создано 74 рабочих места. В планах у компании — увеличение мощности производства и набор дополнительных сотрудников.
Ранее Правительство Москвы заключило 14 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. Совокупный объем инвестиций по этим контрактам составит около 82 миллиардов рублей.
По шести офсетным контрактам инвесторы завершили строительство или модернизацию производств, начались поставки продукции для городских нужд.
Индустриальный парк «Руднево»
«Руднево» — индустриальный парк в составе особой экономической зоны «Технополис Москва», построенный в рекордные сроки для размещения критически важных производств, включая Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Индустриальный парк расположен на востоке города недалеко от станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская».
Создание парка является примером современной эффективной промышленной политики. Строительные работы в «Рудневе» начались в конце 2020 года. При возведении производственных корпусов применяются отечественные материалы (по ряду позиций импортозамещение было выполнено на 100 процентов) и современные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35−50 процентов, а стоимость работ — на 10−15 процентов.
В настоящее время построено 19 корпусов «Руднева» общей площадью 214 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро.
В активной стадии строительства находятся дополнительные производственные корпуса, а также корпус общественной инфраструктуры, в котором разместят лаборатории, офисы, учебный центр, торговую галерею, аптеку, спортзалы и другие социальные объекты для сотрудников.
В перспективе на предприятиях в индустриальном парке «Руднево» создадут не менее 15 тысяч качественных рабочих мест, в первую очередь для жителей быстро развивающихся московских районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области. В общей сложности на прилегающих к парку территориях проживают свыше 800 тысяч человек.
Благодаря режиму ОЭЗ компании — резиденты парка «Руднева» получают существенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Для резидентов действует режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.
В число преимуществ индустриального парка для резидентов «Руднева» также входят:
— возможности льготной аренды современных производственных помещений (brownfields);
— строительство производственных объектов по техническим требованиям будущего пользователя (Built-to-Suit);
— единое окно для взаимодействия с государственными структурами, в том числе с Росреестром, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, Федеральной налоговой службой;
— хорошая транспортная доступность: близость к Московской кольцевой автомобильной дороге, трассам М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе), М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), Московскому скоростному диаметру и строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, станциям метро «Некрасовка» и «Лухмановская», аэропортам Жуковский и Домодедово;
— развитая улично-дорожная сеть: предусмотрено строительство 5,5 километра дорог, устройство разворотных площадок с конечной станцией для наземного общественного транспорта;
— комфортные условия для сотрудников: общественные пространства (в том числе конференц-залы и переговорные), столовая и кафе, парковки для автомобилей.
Помимо резидентов Федерального центра беспилотных авиационных систем, свои предприятия в парке «Руднево» уже разместили:
— BFS — выпуск банкоматов на базе микропроцессоров «Эльбрус». В настоящее время мощность производства — 15 тысяч устройств в год, в перспективе завод сможет выпускать в два раза больше (30 тысяч банкоматов в год);
— ООО «Нюкон энерджи» — производство электрических конденсаторов;
— ООО «Хартия» — производство оборудования для промышленной сортировки отходов;
— ООО «Вип Камилла» — производство абсорбирующего белья по офсетному контракту с Правительством Москвы (контракт предусматривает ежегодную поставку не менее 46 миллионов единиц продукции в течение 10 лет для медицинских и социальных учреждений города, первые поставки по офсетному контракту начались в ноябре этого года).
В числе резидентов «Руднева» также ряд других компаний.
Кроме того, в индустриальном парке «Руднево» построен производственный корпус концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».