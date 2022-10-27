Институт РАН сообщил о техногенных сейсмических событиях в Финском заливе

Федеральная сеть сейсмологических наблюдений зафиксировала 20—21 октября 5 сейсмических событий в Финском заливе, сообщили РБК в Федеральном исследовательском центре «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН). «События» фиксировались в течение дня с перерывами от часа до девяти часов, следует из справки ФИЦ ЕГС, которая есть в распоряжении РБК:
- 20.10.2022 09.35:43 (время по Гринвичу)
- 20.10.2022 11.02:53
- 20.10.2022 14.54:54
- 20.10.2022 15.33:01
- 21.10.2022 00.08:16
Представитель центра РАН говорит, что для установления причин этих «событий» исходных данных недостаточно. «Вероятнее всего, очаги данных событий имеют техногенное происхождение, так как все они приповерхностные (глубина менее километра)», — отметил он.
В конце прошлой недели о «сейсмических событиях» в районе Выборга сообщил институт сейсмологии в Хельсинки. В соответствии с данными финских ученых, инциденты произошли у острова Большой Березовый, в этом районе проходит трубопровод «Северный поток». При этом в Хельсинки сообщили, что не знают причин случившегося. Сейсмолог Яри Кортстрем лишь заявил газете Helsingin Sanomat, что если речь шла о динамите, то судя по магнитуде (от 1,3 до 1,8) речь шла о заряде в 50−100 кг.
Никакие другие международные организации о неординарных сейсмических событиях на Балтике не сообщали. Не было также официальных заявлений.
Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Александр Жигалин предположил, что речь идет не о землетрясении (в Финском заливе в этом столетии оно однажды произошло, хотя это большая редкость для региона). Он не исключает, что «это геологическое событие тектонического плана и связано с взрывами во время диверсии на “Северных потоках” в сентябре».
«Фенноскандия — сейсмически активный потенциально район. Поэтому все это может быть связано. Накопление деформации, приводящей к землетрясению — это довольно длительный процесс и он идет по-разному в зависимости от геологии региона. Никто не знает, когда эта разгрузка начнется. Это называется “эффект бабочки”, когда небольшое воздействие может послужить началом более серьезного события», — сказал Жигалин РБК.
РБК направил запрос в SGS (Финляндия), Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS), The Geological Survey of Estonia, Swedish National Seismic Network, Институт динамики геосфер РАН (ИДГ РАН), Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, а также в «Газпром».
Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах организовали «англосаксы», которым это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил.
Расследование инцидента проводят Дания, Швеция и Германия. Информировать Россию о его ходе они отказались.
20 октября главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг заявил, что по предварительной информации уничтожено не менее 50 м трубопровода «Северный поток». По его мнению, теоретически его можно починить за несколько месяцев.