Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций.
Глава государства указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане, передает Anadolu. Тогда, отмечает агентство, магнитуда составила 7,9, а число погибших — более 33 тыс.
Позднее, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло повторное землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда нового землетрясения составила 7,7.
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Ночное землетрясение ощущалось на севере Сирии, в граничащих с Турцией районах, а также в городах Алеппо, Латакия, Тартус и других. Второе землетрясение, по данным Al Jazeera, ощущалось в столице Сирии Дамаске и провинции Латакия.
О подземных толчках в Батуми во время второго землетрясения сообщило местное издание «Батумелеби», часть жителей города из предосторожности вышли из домов на улицы. Агентство «Апсныпресс» сообщило, что подземные толчки ощущались в понедельник и в Абхазии. О толчках сообщали также в Ираке, Грузии, Израиле и Армении.
Директор Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Анна Саяпина сообщила ТАСС, что после землетрясения в Турции в центральной части Кавказа — Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии — началась активизация сейсмических процессов, специалисты каждые семь минут фиксировали энергетически слабые подземные толчки.
Руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович сообщила «РИА Новости» об отголосках турецкого землетрясения в городе — от территории университета «Сириус» и Центрального района до районов у Абхазии. По ее словам, сила толчков была некритичной — «два-три балла по ощущениям».
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Ситуация по состоянию на 17:35 мск
Количество жертв трагедии в Турции выросло до 1498, ранены в общей сложности 8533 человека, сообщили власти страны.
В Сирии при ночном землетрясении погибли 430 человек, ранены более 1,3 тыс.
В российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых среди россиян во время землетрясений. Находящиеся в Турции россияне рассказали РБК о помощи соседей и властей после землетрясения.
«Росатом» сообщил, что никаких повреждений конструкций строящейся в Турции АЭС «Аккую» не зафиксировано. «Подземные толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС “Аккую”, но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.
Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу, сообщило Главное управление мореходства Турции. В порту обрушилась часть доков. В других портах страны о проблемах не сообщали.
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Аэропорт города Адана на юго-востоке Турции был закрыт после землетрясения до дальнейшего оповещения. Также прекратил обслуживать рейсы аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимают только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает агентство DHA.
Власти Турции приостановили на неопределенный срок все спортивные турниры в стране в связи с последствиями землетрясения, сообщил в Twitter министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.
Ганский футболист Кристиан Атсу и спортивный директор клуба «Хатайспор» из Антакьи Танер Савут пропали без вести после землетрясения на юге Турции, сообщает Fanatik. Атсу был игроком «Порту», «Челси» (все время контракта провел в аренде), «Ньюкасла» и провел 60 матчей за сборную Ганы. Один из игроков «Хатайспора» Керим Алыджы смог спастись самостоятельно, а Бертуга Йылдырыма, Бурака Оксюза и клубного переводчика достали из-под завалов.
Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО.
Россия заявила о готовности направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин.
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Путин предложил Асаду помочь в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отправить в Турцию 420 спасателей и пообещал в ближайшее время направить помощь и все необходимые грузы и материалы. Также он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции. «По просьбе турецкого правительства я поручил всем учреждениям немедленно подготовиться к оказанию медицинской помощи при спасении и извлечении людей из-под завалов», — сообщил глава правительства Израиля.
Великобритания направляет Турции экстренную помощь, в страну вылетят 76 специалистов-спасателей и кинологов, сообщил МИД Соединенного Королевства.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Турции, передает агентство «Рёнхап». Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его страна направит в Турцию 40 спасателей.
Группа из 60 киргизских спасателей кинологов вылетит 6 февраля в Турцию для оказания коллегам помощи в проведении поисково-спасательных работ, передает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.