Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне», а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести «особое положение в тылу» в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.
Операция армии Израиля в Газе получила название «Железные мечи».
ТАСС собрал главное о ситуации.
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Первое сообщение Командования тыла Армии обороны Израиля о воздушной тревоге поступило около 06:30 (время совпадает с московским), тогда сообщалось о срабатывании сирен в районе населенного пункта Яд-Мордехай вблизи границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. С этого момента сигналы тревоги непрерывно звучат в нескольких районах.
Группы палестинских боевиков уже выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.
Вместе с тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля.
Жителям южных и центральных Израиля страны было рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур.
Власти Тель-Авива отменили в городе проведение всех общественных мероприятий и закрыли городские пляжи.
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По меньшей мере 20 израильтян погибли, приводит данные израильской службы скорой помощи радиостанция Kan.
Сообщения о россиянах среди пострадавших отсутствуют, российские дипломаты пристально следят за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.
В сектора Газа сообщили о гибели не менее 20 палестинцев в результате атак Израиля.
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Состояние готовности к войне
Как заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну.
В свою очередь израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне». В настоящее время начальник генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций.
Галант дал указание провести набор резервистов в армию.
Введено «особое положение в области безопасности» в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.
Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении. Он призвал всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие.
Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа. Военная операция получила название «Железные мечи».
Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате этих ударов.
Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков. В частности, как сообщается, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа.
В ХАМАС утверждают, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля. По ее словам, Израиль «имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора».
Консультации кабминов Чехии и Израиля, которые должны были пройти в формате совместного заседания правительств обеих стран в понедельник, 9 октября, в Праге, отменены.