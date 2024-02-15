В Шереметьево объяснили очереди проверкой из-за зажигалки в виде гранаты

Задержки рейсов подтвердил источник РБК в одной из авиакомпаний. Он объяснил, что «Победа» использует только Boeing 737, из-за этого у нее больше задержанных рейсов, чем у «Аэрофлота». «При сегодняшних утренних осадках и видимости в соответствии с рекомендациями Boeing нет срока действия обледенительной жидкости, то есть обливаться заранее бесполезно», — сказал он. В связи с этим экипажам «Победы» пришлось сначала дожидаться допустимого уровня видимости, а уже затем принимать решения о продолжении рейсов и запрашивать противообледенительную обработку и дозаправку.