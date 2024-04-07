Как Орск пытается справиться с потопом

На фоне затопления нескольких районов в продуктовых магазинах Орска резко вырос спрос на наиболее ходовые товары. Корреспондент РБК побывала в магазинах двух федеральных сетей, а также в местных магазинах утром 7 апреля. Во всех практически нет курицы, хлеба, есть немного молока, кроме того, нигде не было негазированной бутилированной воды. Вечером того же дня в тех же магазинах этих товаров также не было, за исключением курицы в одном из магазинов.