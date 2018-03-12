5 марта Газета Коммерсантъ

Учебную коррупцию поставили ниже лечебной

Более 50% жителей России уверены, что за взятку можно получить как положенные, так и неположенные по закону услуги. Таковы данные опроса «Левада-центра», которые сегодня представит Комитет гражданских инициатив, эксперты которого оценили распространение «неформальных отношений» в российском образовании и здравоохранении. Именно в поликлиниках, больницах и вузах гражданам, по мнению респондентов, чаще всего приходится прибегать к взяткам. Граждане, как правило, в курсе правил «сделок» и следуют им, но в то же время ценят преимущества автоматизации взаимодействия с учреждениями, которая исключает общение с живыми сотрудниками.