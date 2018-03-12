10:02 (мск)Газета КоммерсантъСМС складывают в пакетыПотребление услуги сокращается у большинства операторов Российские абоненты стали отправлять меньше СМС: 20−25 в месяц по сравнению с 40 два-три года назад. О стабильном потреблении услуги сообщает только МТС, которая активно включает СМС в пакетные тарифы. Выручка от этого сегмента при этом остается стабильной, в том числе за счет СМС-информирования и рассылок для бизнеса.
09:48 (мск)Газета КоммерсантъСША вооружают мирАвторитетный Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) представил статистику оружейного экспорта за две последние пятилетки. Выяснилось, что по сравнению с 2008—2012 годами доля России на этом рынке в 2013—2017 годах уменьшилась на 4%, в то время как доля США выросла на те же 4%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «беспрецедентном и неприкрытом давлении» на страны, желающие приобрести оружие у России. Впрочем, в SIPRI полагают, что попытки США затормозить российские проекты с другими странами еще не успели сказаться на статистике.
09:29 (мск)Газета КоммерсантъСтачки без начальства не обходятсяХотя по итогам 2017 года в РФ снизилось число трудовых конфликтов с участием работников и работодателей, число потерянных в результате рабочих часов в сравнении с 2016 годом выросло. Главными причинами недовольства сотрудников остаются невыплата или задержка зарплаты, ее сокращение или потеря рабочего места, а урегулировать конфликты все чаще приходится федеральным властям, что свидетельствует о неработоспособности профильных институтов, говорят эксперты.
09:20 (мск)Газета КоммерсантъУкраинский Сбербанк становится белорусскимКак выяснил «Ъ», на покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент — банк «Паритет», принадлежащий управлению делами президента Белоруссии. Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Белоруссии, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальная цена сделки может превысить $170 млн. Однако ее согласованию со стороны Национального банка Украины (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера «Паритета» Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.
02:46 (мск)Газета КоммерсантъСовет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИКомитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности интернет-посредников. Россия в ходе голосования заявила об отказе применять эти принципы в полном объеме. Эксперты отмечают, что регулирование СМИ и интернета в РФ противоречит принятым документам, и прогнозируют ужесточение позиции ЕСПЧ в этой сфере по российским делам.
02:29 (мск)Газета КоммерсантъМяч выбивают за пределы МГУСтуденты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу. Учащиеся заявили «Ъ», что ректор университета Виктор Садовничий не сдержал данное ранее обещание поговорить с активистами, и теперь они вынуждены требовать встречи уже с властями города и страны. Вчера некоторые студенты вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы и администрации президента РФ, а в ближайшее время они намерены перейти к массовым акциям протеста. Одновременно они запускают англоязычную кампанию «вместе с коллегами из зарубежных университетов», надеясь привлечь к своей позиции внимание ФИФА.
7 мартаГазета КоммерсантъМинздрав рекомендует регионам создать запас наркосодержащих препаратов Конфликт ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь») и Росгвардии может обернуться нехваткой обезболивающих для пациентов в российских регионах. Чтобы избежать дефицита препаратов, Минздрав посоветовал регионам создать их запас, а также разработал проект постановления правительства, по сути разрешающий «Спецсвязи» осуществлять охрану перевозок таких препаратов самостоятельно.
7 мартаГазета Коммерсантъ«Роснефть» ищет новые стимулыКак выяснил «Ъ», несмотря на поручения президента и премьера, правительство не смогло согласовать новые меры поддержки нефтяников. Между чиновниками сохраняются разногласия, а крупнейшие компании наперебой лоббируют свои интересы. Самую радикальную позицию традиционно занимает государственная «Роснефть»: ее руководитель Игорь Сечин просит у Владимира Путина беспрецедентные налоговые льготы на 145 млрд руб. в год.
6 мартаГазета КоммерсантъИнтернет первой необходимости. Для россиян растет ценность доступа к сетиЦенность доступа к интернету в жизни россиян существенно выросла, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG): «катастрофой» его исчезновение посчитали бы 65% респондентов, хотя еще пять лет назад таких было меньше половины. Подавляющее большинство пользователей используют интернет для поиска информации и общения в социальных сетях, тогда как потребление товаров остается сравнительно невысоким. Шопинг в числе главных занятий в интернете назвали только 3% россиян, а чаще всего онлайн платят за услуги связи и ЖКХ.
5 мартаГазета Коммерсантъ«Газпром» поигрывает трубойОбъявив о разрыве контрактов с «Нафтогазом Украины», «Газпром» пошел по пути опережающей эскалации конфликта, который не раз успешно применял в других спорах. Не повлияв в моменте ни на одну из сторон, инструмент, вероятно, призван решить две ключевые задачи. Во-первых, минимизировать для «Газпрома» в ходе переговоров с «Нафтогазом» последствия решений Стокгольмского арбитража, во-вторых, поставить Европу перед реальной угрозой остановки украинского транзита, сделав ее более лояльной к проектам обходных газопроводов, в первую очередь второй ветки «Северного потока».
5 мартаГазета КоммерсантъУчебную коррупцию поставили ниже лечебнойБолее 50% жителей России уверены, что за взятку можно получить как положенные, так и неположенные по закону услуги. Таковы данные опроса «Левада-центра», которые сегодня представит Комитет гражданских инициатив, эксперты которого оценили распространение «неформальных отношений» в российском образовании и здравоохранении. Именно в поликлиниках, больницах и вузах гражданам, по мнению респондентов, чаще всего приходится прибегать к взяткам. Граждане, как правило, в курсе правил «сделок» и следуют им, но в то же время ценят преимущества автоматизации взаимодействия с учреждениями, которая исключает общение с живыми сотрудниками.
5 мартаГазета КоммерсантъВ сотовых сетях нашли прорехуУязвимость позволяет временно сделать абонента недоступным Большинство сетей мобильной связи остаются уязвимы с точки зрения кибербезопасности из-за протоколов, требующихся для поддержки 2G и 3G, оценивает компания Positive Technologies. Крупные операторы в среднем сталкиваются с четырьмя атаками в день, направленными на отказ в обслуживании или перехват информации отдельного абонента. При этом успешными из них становятся только 7,8%. Сами операторы настаивают, что надежно защищены.
5 мартаГазета КоммерсантъЗарплаты чиновников выросли на инфляциюСредняя зарплата госслужащих федеральных государственных органов власти по итогам 2017 года выросла на 2,7%, составив 118,8 тыс. руб. в месяц, сообщил Росстат. Инфляция за прошлый год, напомним, составила сопоставимую величину — 2,5%. Для сравнения: средняя по всей российской экономике зарплата в 2017 году — 39 тыс. руб., в Москве (где живет основная часть федеральных чиновников) — 94,9 тыс. руб. Росстат отмечает, что в 50 федеральных министерствах, службах и агентствах (75% от их общего числа) сотрудники в среднем получали меньше общемосковского показателя.
2 мартаГазета КоммерсантъСтавка ФРС проигрывает рейтингу РФВ четверг курс доллара США к мировым валютам обновил полуторамесячный максимум. Заявления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США укрепили уверенность инвесторов в более быстром повышении ставки. Рубль продолжает поддерживать пятничное повышение суверенного рейтинга России от S&P. Президентского послания Федеральному собранию валютный рынок не заметил.
2 мартаГазета КоммерсантъОнлайн-казино поставило на рекламуВ топе крупнейших рекламодателей оказался запрещенный ресурс В список 15 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года вошел интернет-ресурс Azino777, продвигавшийся роликом с участием популярного рэпера Вити АК-47. По количеству просмотров он обогнал рекламу «Яндекса», Coca-Cola и Tele2. При этом сайт Azino777 входит в черный список Роскомнадзора, а размещающееся на нем онлайн-казино работает через «зеркала».
1 мартаГазета КоммерсантъВ электронной системе МВД вычислили пособникаКак стало известно «Ъ», в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ сотрудниками ФСБ был задержан ее автор, крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО AT Consulting Сергей Шилов. По версии следствия, айтишник уговорил другого обвиняемого по делу, заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева, оплатить незавершенную работу стоимостью 1,4 млрд руб.
1 мартаГазета КоммерсантъКапитал с опорой на человека. Экономике РФ помогут только инвестиции в людейВ перспективе до 2035 года трудоспособное население в РФ будет сокращаться, что отрицательно повлияет на темпы прироста ВВП. Компенсировать это может прирост качественного вклада рабочей силы, что потребует инвестиций в человеческий капитал, указывают эксперты Высшей школы экономики. Для этого, по их мнению, правительству в первую очередь необходимо обратить внимание на образование и здоровье населения.