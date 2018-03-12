Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
«Владимир Ильич был доволен»: как перевезли столицу в Москву
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента

Новости от Газета Коммерсантъ

10:02 (мск)Газета Коммерсантъ
СМС складывают в пакетыПотребление услуги сокращается у большинства операторов Российские абоненты стали отправлять меньше СМС: 20−25 в месяц по сравнению с 40 два-три года назад. О стабильном потреблении услуги сообщает только МТС, которая активно включает СМС в пакетные тарифы. Выручка от этого сегмента при этом остается стабильной, в том числе за счет СМС-информирования и рассылок для бизнеса.
09:48 (мск)Газета Коммерсантъ
США вооружают мирАвторитетный Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) представил статистику оружейного экспорта за две последние пятилетки. Выяснилось, что по сравнению с 2008—2012 годами доля России на этом рынке в 2013—2017 годах уменьшилась на 4%, в то время как доля США выросла на те же 4%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «беспрецедентном и неприкрытом давлении» на страны, желающие приобрести оружие у России. Впрочем, в SIPRI полагают, что попытки США затормозить российские проекты с другими странами еще не успели сказаться на статистике.
09:29 (мск)Газета Коммерсантъ
Стачки без начальства не обходятсяХотя по итогам 2017 года в РФ снизилось число трудовых конфликтов с участием работников и работодателей, число потерянных в результате рабочих часов в сравнении с 2016 годом выросло. Главными причинами недовольства сотрудников остаются невыплата или задержка зарплаты, ее сокращение или потеря рабочего места, а урегулировать конфликты все чаще приходится федеральным властям, что свидетельствует о неработоспособности профильных институтов, говорят эксперты.
09:20 (мск)Газета Коммерсантъ
Украинский Сбербанк становится белорусскимКак выяснил «Ъ», на покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент — банк «Паритет», принадлежащий управлению делами президента Белоруссии. Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Белоруссии, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальная цена сделки может превысить $170 млн. Однако ее согласованию со стороны Национального банка Украины (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера «Паритета» Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.
02:46 (мск)Газета Коммерсантъ
Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИКомитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности интернет-посредников. Россия в ходе голосования заявила об отказе применять эти принципы в полном объеме. Эксперты отмечают, что регулирование СМИ и интернета в РФ противоречит принятым документам, и прогнозируют ужесточение позиции ЕСПЧ в этой сфере по российским делам.
02:29 (мск)Газета Коммерсантъ
Мяч выбивают за пределы МГУСтуденты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу. Учащиеся заявили «Ъ», что ректор университета Виктор Садовничий не сдержал данное ранее обещание поговорить с активистами, и теперь они вынуждены требовать встречи уже с властями города и страны. Вчера некоторые студенты вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы и администрации президента РФ, а в ближайшее время они намерены перейти к массовым акциям протеста. Одновременно они запускают англоязычную кампанию «вместе с коллегами из зарубежных университетов», надеясь привлечь к своей позиции внимание ФИФА.
7 мартаГазета Коммерсантъ
Минздрав рекомендует регионам создать запас наркосодержащих препаратов Конфликт ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь») и Росгвардии может обернуться нехваткой обезболивающих для пациентов в российских регионах. Чтобы избежать дефицита препаратов, Минздрав посоветовал регионам создать их запас, а также разработал проект постановления правительства, по сути разрешающий «Спецсвязи» осуществлять охрану перевозок таких препаратов самостоятельно.
7 мартаГазета Коммерсантъ
«Роснефть» ищет новые стимулыКак выяснил «Ъ», несмотря на поручения президента и премьера, правительство не смогло согласовать новые меры поддержки нефтяников. Между чиновниками сохраняются разногласия, а крупнейшие компании наперебой лоббируют свои интересы. Самую радикальную позицию традиционно занимает государственная «Роснефть»: ее руководитель Игорь Сечин просит у Владимира Путина беспрецедентные налоговые льготы на 145 млрд руб. в год.
6 мартаГазета Коммерсантъ
Интернет первой необходимости. Для россиян растет ценность доступа к сетиЦенность доступа к интернету в жизни россиян существенно выросла, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG): «катастрофой» его исчезновение посчитали бы 65% респондентов, хотя еще пять лет назад таких было меньше половины. Подавляющее большинство пользователей используют интернет для поиска информации и общения в социальных сетях, тогда как потребление товаров остается сравнительно невысоким. Шопинг в числе главных занятий в интернете назвали только 3% россиян, а чаще всего онлайн платят за услуги связи и ЖКХ.
6 мартаГазета Коммерсантъ
Американцы не полетят в РоссиюDelta полностью отказалась от рейсов в Москву.
5 мартаГазета Коммерсантъ
«Газпром» поигрывает трубойОбъявив о разрыве контрактов с «Нафтогазом Украины», «Газпром» пошел по пути опережающей эскалации конфликта, который не раз успешно применял в других спорах. Не повлияв в моменте ни на одну из сторон, инструмент, вероятно, призван решить две ключевые задачи. Во-первых, минимизировать для «Газпрома» в ходе переговоров с «Нафтогазом» последствия решений Стокгольмского арбитража, во-вторых, поставить Европу перед реальной угрозой остановки украинского транзита, сделав ее более лояльной к проектам обходных газопроводов, в первую очередь второй ветки «Северного потока».
5 мартаГазета Коммерсантъ
На одну МФО — три ростовщикаРынок черных микрокредиторов в несколько раз превосходит официальный.
5 мартаГазета Коммерсантъ
Учебную коррупцию поставили ниже лечебнойБолее 50% жителей России уверены, что за взятку можно получить как положенные, так и неположенные по закону услуги. Таковы данные опроса «Левада-центра», которые сегодня представит Комитет гражданских инициатив, эксперты которого оценили распространение «неформальных отношений» в российском образовании и здравоохранении. Именно в поликлиниках, больницах и вузах гражданам, по мнению респондентов, чаще всего приходится прибегать к взяткам. Граждане, как правило, в курсе правил «сделок» и следуют им, но в то же время ценят преимущества автоматизации взаимодействия с учреждениями, которая исключает общение с живыми сотрудниками.
5 мартаГазета Коммерсантъ
В сотовых сетях нашли прорехуУязвимость позволяет временно сделать абонента недоступным Большинство сетей мобильной связи остаются уязвимы с точки зрения кибербезопасности из-за протоколов, требующихся для поддержки 2G и 3G, оценивает компания Positive Technologies. Крупные операторы в среднем сталкиваются с четырьмя атаками в день, направленными на отказ в обслуживании или перехват информации отдельного абонента. При этом успешными из них становятся только 7,8%. Сами операторы настаивают, что надежно защищены.
5 мартаГазета Коммерсантъ
Зарплаты чиновников выросли на инфляциюСредняя зарплата госслужащих федеральных государственных органов власти по итогам 2017 года выросла на 2,7%, составив 118,8 тыс. руб. в месяц, сообщил Росстат. Инфляция за прошлый год, напомним, составила сопоставимую величину — 2,5%. Для сравнения: средняя по всей российской экономике зарплата в 2017 году — 39 тыс. руб., в Москве (где живет основная часть федеральных чиновников) — 94,9 тыс. руб. Росстат отмечает, что в 50 федеральных министерствах, службах и агентствах (75% от их общего числа) сотрудники в среднем получали меньше общемосковского показателя.
2 мартаГазета Коммерсантъ
Ставка ФРС проигрывает рейтингу РФВ четверг курс доллара США к мировым валютам обновил полуторамесячный максимум. Заявления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США укрепили уверенность инвесторов в более быстром повышении ставки. Рубль продолжает поддерживать пятничное повышение суверенного рейтинга России от S&P. Президентского послания Федеральному собранию валютный рынок не заметил.
2 мартаГазета Коммерсантъ
Онлайн-казино поставило на рекламуВ топе крупнейших рекламодателей оказался запрещенный ресурс В список 15 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года вошел интернет-ресурс Azino777, продвигавшийся роликом с участием популярного рэпера Вити АК-47. По количеству просмотров он обогнал рекламу «Яндекса», Coca-Cola и Tele2. При этом сайт Azino777 входит в черный список Роскомнадзора, а размещающееся на нем онлайн-казино работает через «зеркала».
2 мартаГазета Коммерсантъ
Аргентинские чемоданы отправлялись из Уругвая. Контрабандные поставки наркотиков военными бортами могли осуществляться с 2012 годаКак стало известно «Ъ», ФСБ проверяет информацию о том, что кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года. Из показаний бывшего завхоза посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянова следует, что он по просьбе предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы, упакованные как дипломатическая почта, с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз, по его словам, получал $1 тыс.
1 мартаГазета Коммерсантъ
В электронной системе МВД вычислили пособникаКак стало известно «Ъ», в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ сотрудниками ФСБ был задержан ее автор, крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО AT Consulting Сергей Шилов. По версии следствия, айтишник уговорил другого обвиняемого по делу, заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева, оплатить незавершенную работу стоимостью 1,4 млрд руб.
1 мартаГазета Коммерсантъ
Капитал с опорой на человека. Экономике РФ помогут только инвестиции в людейВ перспективе до 2035 года трудоспособное население в РФ будет сокращаться, что отрицательно повлияет на темпы прироста ВВП. Компенсировать это может прирост качественного вклада рабочей силы, что потребует инвестиций в человеческий капитал, указывают эксперты Высшей школы экономики. Для этого, по их мнению, правительству в первую очередь необходимо обратить внимание на образование и здоровье населения.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь