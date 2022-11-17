Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — сказал он на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.
«Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — добавил постпред.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.