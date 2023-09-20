Путин впервые прокомментировал операцию Баку в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он заявил, что российские миротворцы делают все, чтобы защитить мирных жителей.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает согласования сроков телефонного разговора Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представитель Кремля добавил, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым контакты не готовятся, но состоятся при необходимости.
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Спустя четыре часа после начала боевых действий власти НКР затребовали переговоров, а на следующий день сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.
После начала боевых действий Армения обратилась к членам Совбеза ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. В то же время Пашинян обещал не предпринимать «непросчитанных и резких шагов» и опроверг присутствие армянской армии в Карабахе. По итогам подписанных соглашений о прекращении огня в НКР армянский премьер заявил, что если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.
По последним данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, с начала боевых действий в НКР погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, еще более 200 получили ранения. Российские миротворцы эвакуировали из опасных районов Нагорного Карабаха свыше 2 тыс. человек, половина из которых — дети. Москва неоднократно призывала стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. МИД России заявлял, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои задачи по поддержанию режима прекращения огня, оказывали содействие гражданскому населению. Однако, как отмечали в ведомстве, на судьбу конфликта повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Кремль заявил, что азербайджанские военные де-юре ведут боевые действия на своей территории.