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07:32 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Казахстан — Россия: торговые отношения

Казахстан — традиционный ключевой партнер России.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 7 ноя — Sputnik. Объем товарооборота между Казахстаном и Россией ежегодно увеличивается. Так, за первые восемь месяцев 2023 года страны наторговали на 17 миллиардов долларов. Это на 1,1% превышает объем сделок за январь-август 2022-го.

В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров — машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины.

Что продает Казахстан России

За январь-август Казахстан экспортировал товаров на 6,3 миллиарда долларов (в прошлом году за 8 месяцев — 5,2 млрд). Доля экспорта в Россию составила 12,5% от общего объема.

Отметим, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 91,8%.

Что Казахстан в основном поставляет в Россию:

  • машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты — 1,8 млрд долларов;
  • продукты неорганической химии — более 1 млрд долларов;
  • прокат плоский из железа — 677,5 млн долларов;
  • продовольственные товары — 327,2 млн долларов;
  • топливно-энергетические товары — 293,4 млн долларов;
  • руды и концентраты железные — 221,2 млн долларов;
  • оксид алюминия — 197,3 млн долларов;
  • пластмассы и изделия из них — 166,3 млн долларов;
  • изделия из черных металлов — 154,2 млн долларов;
  • отходы и лом черных металлов — 100,4 млн долларов;
  • золото — 99,8 млн долларов.

Кроме того, среди товаров, которые Казахстан экспортирует, есть уголь каменный, подшипники, текстильные изделия, ферросплавы и природные фосфаты кальция.

Что Казахстан завозит из России

Импорт в Казахстан из России за январь-август 2023 года составил 10,6 млрд долларов (за 8 месяцев прошлого года — 11,5 млрд). Россия является основной страной-партнером Казахстана по импорту — доля импорта из России в общем объеме составляет 26,7%.

Что Казахстан импортирует из России:

  • продукты животного и растительного происхождения — более 2 млрд долларов;
  • трубы из черных металлов — 633,1 млн долларов;
  • нефть и нефтепродукты — 468,1 млн долларов;
  • древесина, лесоматериалы — 460,4 млн долларов;
  • прутки из железа и нержавеющей стали — 257,9 млн долларов;
  • прокат плоский из железа, нержавеющей стали — 240,4 млн долларов;
  • газойли (дизельное топливо) — 219,5 млн долларов;
  • строительные материалы — 188,4 млн долларов;
  • текстиль и текстильные изделия — 162,2 млн долларов;
  • электроэнергия — 142,5 млн долларов;
  • сахар тростниковый или свекловичный — 137 млн долларов;
  • части моторных транспортных средств — 136,6 млн долларов;
  • гигиенические и косметические средства — 133,3 млн долларов;
  • уголки, фасонные и специальные профили из железа — 126,4 млн долларов.

Также среди товаров, которые Казахстан импортирует из России, можно выделить удобрения и сельскохозяйственное оборудование, шоколад, моющие средства, природный газ, вагоны и части для железнодорожных локомотивов.

Во взаиморасчетах страны используют национальные валюты. По информации зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, озвученной на заседании Межправительственной комиссии, доля нацвалют в структуре двусторонних расчетов за первое полугодие 2023 года превысила 75%.

Россия входит в пятерку инвесторов Казахстана

Российские компании занимают пятое место среди ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 17 лет сумма инвестиций из России в Казахстан достигла 19 миллиардов долларов. В то же время казахстанские инвестиции в Россию составили более 5,6 миллиарда долларов.

Ключевой сферой экономического взаимодействия двух стран является топливно-энергетический комплекс. Также в планах увеличение транзитных перевозок по территории двух стран. Кроме того, Россия заинтересована расширять связи в области цифровизации.

На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрированы порядка 18 тысяч компаний с российским капиталом. Число таких предприятий за год выросло на 70%. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента. В Казахстане успешно работают такие ведущие российские компании, как «Еврохим», «Лукойл», ЭФКО, «Татнефть» и другие. В целом доля российских компаний среди действующих зарубежных предприятий в республике составляет 44,9%.

Казахстан и Россия совместно реализуют более 100 проектов в промышленной сфере на сумму более 22 миллиардов долларов.

Развитие казахстанско-российских отношений

31 год исполнился в октябре 2023 года установлению дипломатических отношений между странами. В 1992 году открылись посольства России в Казахстане и посольство Казахстана в России.

Казахстан имеет генеральные консульства в городах Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Омск, Екатеринбург, а также почетных консулов в Ленинградской и Псковской областях и в Тюмени. В Алматы, Усть-Каменогорске и Уральске действуют генеральные консульства России.

Основой стратегического партнерства между Казахстаном и Россией является Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который был подписан президентами обеих стран в 2013 году.

Кроме того, страны сотрудничают в рамках различных многосторонних структур, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН.

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