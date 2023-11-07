07:32 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Казахстан — Россия: торговые отношения
Казахстан — традиционный ключевой партнер России.
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АЛМАТЫ, 7 ноя — Sputnik. Объем товарооборота между Казахстаном и Россией ежегодно увеличивается. Так, за первые восемь месяцев 2023 года страны наторговали на 17 миллиардов долларов. Это на 1,1% превышает объем сделок за январь-август 2022-го.
В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров — машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины.
Что продает Казахстан России
За январь-август Казахстан экспортировал товаров на 6,3 миллиарда долларов (в прошлом году за 8 месяцев — 5,2 млрд). Доля экспорта в Россию составила 12,5% от общего объема.
Отметим, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 91,8%.
Что Казахстан в основном поставляет в Россию:
Кроме того, среди товаров, которые Казахстан экспортирует, есть уголь каменный, подшипники, текстильные изделия, ферросплавы и природные фосфаты кальция.
Что Казахстан завозит из России
Импорт в Казахстан из России за январь-август 2023 года составил 10,6 млрд долларов (за 8 месяцев прошлого года — 11,5 млрд). Россия является основной страной-партнером Казахстана по импорту — доля импорта из России в общем объеме составляет 26,7%.
Что Казахстан импортирует из России:
Также среди товаров, которые Казахстан импортирует из России, можно выделить удобрения и сельскохозяйственное оборудование, шоколад, моющие средства, природный газ, вагоны и части для железнодорожных локомотивов.
Во взаиморасчетах страны используют национальные валюты. По информации зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, озвученной на заседании Межправительственной комиссии, доля нацвалют в структуре двусторонних расчетов за первое полугодие 2023 года превысила 75%.
Россия входит в пятерку инвесторов Казахстана
Российские компании занимают пятое место среди ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 17 лет сумма инвестиций из России в Казахстан достигла 19 миллиардов долларов. В то же время казахстанские инвестиции в Россию составили более 5,6 миллиарда долларов.
На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрированы порядка 18 тысяч компаний с российским капиталом. Число таких предприятий за год выросло на 70%. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента. В Казахстане успешно работают такие ведущие российские компании, как «Еврохим», «Лукойл», ЭФКО, «Татнефть» и другие. В целом доля российских компаний среди действующих зарубежных предприятий в республике составляет 44,9%.
Казахстан и Россия совместно реализуют более 100 проектов в промышленной сфере на сумму более 22 миллиардов долларов.
Развитие казахстанско-российских отношений
31 год исполнился в октябре 2023 года установлению дипломатических отношений между странами. В 1992 году открылись посольства России в Казахстане и посольство Казахстана в России.
Казахстан имеет генеральные консульства в городах Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Омск, Екатеринбург, а также почетных консулов в Ленинградской и Псковской областях и в Тюмени. В Алматы, Усть-Каменогорске и Уральске действуют генеральные консульства России.
Основой стратегического партнерства между Казахстаном и Россией является Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который был подписан президентами обеих стран в 2013 году.
Кроме того, страны сотрудничают в рамках различных многосторонних структур, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН.