Омский губернатор Хоценко написал новые обязанности для себя и замов

10 января на сайте правительства Омской области появился документ о распределении обязанностей между губернатором региона Виталием Хоценко и его замами. Напомним, что с прошлого года в состав областного правительства входят только вице-губернаторы и сотрудники аппарата главы области, министров без приставки вице- за ведомством не значится.
Согласно новому положению, сам Хоценко собирается курировать облправительство, экспертные советы, межведомственные комиссии, штабы и прочее. При этом по нисходящей перечсилены его заместители в порядке убывания. Цепочка такая: Мингазов — Ушаков — Заремба.
Что касается кураторства направлений, то за Рустамом Мингазовым закреплен экономический блок, минимущества, минпром и минэкономики, за Дмитрием Ушаковым — минсельхоз, минприроды, ГУ лесного хозяйства и ветеринарии, РЭК, северные районы.
Олег Заремба поставлен куратором министерства региональной политики и массовых коммуникаций, минспорта, внутренней политики. За минстроем, минтрансом, минэнерго, Госстройнадзором и Госжилинспекцией присмотрит Динар Курманов, а Алексей Ромахин — за министерством региональной безопасности, Главным управлением лесного хозяйства, Главным государственно-правовым управлением.
Министр образования Иван Кротт будет курировать собственное ведомство, а также минкульт, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов — собственное министерство, а еще минздрав и территориальный фонд ОМС.
Руководитель губернатора Анна Марухина отвечает за главное государственно-правовое управление, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов — за минцифры, Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций.
Министр финансов Вадим Чеченко сможет осуществлять кураторство над минфином, главным управлением контрактной системы, главным управлением финансового контроля.
Представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко отвечает за представительство Омской области при правительстве РФ, минэкономики, минпром, агентство развития инвестиций, ОЭЗ «Авангард».