Омский губернатор Хоценко написал новые обязанности для себя и замов

10 января на сайте правительства Омской области появился документ о распределении обязанностей между губернатором региона Виталием Хоценко и его замами. Напомним, что с прошлого года в состав областного правительства входят только вице-губернаторы и сотрудники аппарата главы области, министров без приставки вице- за ведомством не значится.