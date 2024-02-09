Интервью Путина Карлсону: о мирных переговорах, отношениях с США, неонацистах и «Северных потоках». Главное

Путин обсуждал вопрос о вступлении России в НАТО на встрече с Биллом Клинтоном в 2000 году. «Я ему задал вопрос: “Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?” Вдруг он сказал: “Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да”. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: “Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно”», — пересказал он их беседу.