О конфликте на Украине
Политическое руководство Штатов подогнало Россию к черте, за которую мы уже не могли переступить.
Войну начала Украина в 2014 году. Мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить.
Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — денацификация — запрещение всяческих неонацистских движений.
Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но Киев выбросил все договоренности по указанию Вашингтона.
Как мы будем вести мирные переговоры, если президент Украины законодательно запретил. Пусть он отменит этот декрет, мы не отказывались никогда от переговоров.
Путин обсуждал с президентом Зеленским неонацизм на Украине: «Я говорил: “Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик”. Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно».
О внешней политике
Путин не общался с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. Во время их последней беседы он сказал ему, что поддержка Украины является ошибкой.
Россия не планирует направлять свои войска в Польшу или Латвию. Европейские власти «раздувают российскую угрозу», странам Запада было бы лучше договориться с Россией.
Это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество.
Путин много раз просил США перестать поддерживать терроризм на Кавказе. Один из американских президентов, увидев доказательства того, что спецслужбы США оказывают кавказским сепаратистам информационную, политическую и даже финансовую поддержку, сказал: ну я им надеру жопу. Позднее в ЦРУ сообщили, что считают правильной «работу с оппозицией».
О вступлении в НАТО
Путин обсуждал вопрос о вступлении России в НАТО на встрече с Биллом Клинтоном в 2000 году. «Я ему задал вопрос: “Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?” Вдруг он сказал: “Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да”. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: “Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно”», — пересказал он их беседу.
«Северный поток»
«Северный поток — 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста.
Cпецслужбы США причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Удивительно, почему власти Германии хранят молчание в этой ситуации.
Польша, несмотря на зависимость от Германии, закрыла газопровод «Ямал — Европа», через который газ поступает в ФРГ.
Об экономике
Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и 34% в юанях.
Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время.
О Маске и ИИ
Маска остановить невозможно, когда речь идет о развитии основанных им проектов. Он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться.
О Гершковиче
Эван Гершкович может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам.
Российская сторона столько сделала жестов доброй воли, что исчерпала все лимиты. Москве никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил.
Пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров.
Гершкович пытался получить секретные данные, работая в интересах американских спецслужб, однако не исключил возможности, что его в это дело втянули.