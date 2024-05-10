Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

«Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — сказано в тексте проекта постановления.
Далее новый глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров — кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.
Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.
Как говорил ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.
Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.