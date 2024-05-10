Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

Далее новый глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров — кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.