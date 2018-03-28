Шутить можно не только 1-го апреля. К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году
Перепуганный экскурсовод, расправа над «Макдоналдс», поездка за пивом через весь земной шар — во Всемирный день смеха редакция проекта Новости Mail.Ru представляет подборку самых нелепых, курьезных и необычных новостей.
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