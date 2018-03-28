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19:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шутить можно не только 1-го апреля. К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году

Перепуганный экскурсовод, расправа над «Макдоналдс», поездка за пивом через весь земной шар — во Всемирный день смеха редакция проекта Новости Mail.Ru представляет подборку самых нелепых, курьезных и необычных новостей.

Источник: Bruce Mars/CC0

Перепуганный экскурсовод

В Китае подвесной стеклянный мост, проходящий вдоль горы Тайханьшань, оборудовали мультимедийными панелями, которые имитируют разбивающееся стекло. Вот только экскурсоводам, обслуживающим туристические группы, об этом рассказать забыли.

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За пивом через весь земной шар

Один британец однажды выпил бокал пива в пабе города Дартмур и не на шутку заскучал. Ему отчаянно захотелось новых впечатлений, поэтому на следующее утро он сел за руль своего родстера TVR Chimaera и отправился в путешествие от самого северного до самого южного паба на планете!

Украденная буква

В сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» были нужны работники ночной смены, о чем и гласило объявление. Но вряд ли на него кто-нибудь откликнется.

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Не смешно

Женщина-комик попала под суд из-за шутки о бывшем муже. Он обвинил ее в клевете.

Самый женский туалет

Наверняка вы хоть раз попадали в неловкую ситуацию, перепутав мужской и женский туалеты? Если вдруг окажетесь в Токио, то можете не волноваться — там такого точно не случится.

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Все могут короли

И королевы. Королева Эльза из мультфильма «Холодное сердце» может, например, вытолкать застрявший в снегу полицейский фургон.

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Не слипнется

В Китае очень любят состязания на быстрое поедание чего-либо. Например, сахарной ваты. Но эту конкурсантку вам точно не одолеть, даже не пытайтесь.

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The matrix has you

Помните те загадочные зеленые символы из заставки фильма «Матрица»? Дизайнер, принимавший участие в создании фильма, наконец-то рассказал, что они означают.

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Из ада

Будущее уже здесь. И хотя роботы еще не захватили планету, но тревожные предпосылки от умной колонки Amazon уже есть.

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Московское время 12 часов 30 минут

Ну и вишенкой на торте нашей подборки станет новость из серии «цитаты великих». Почитайте, как менялся юмор Владимира Путина в течение 18 лет.

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