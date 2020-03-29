Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта

За последние сутки в России зарегистрировали 270 больных коронавирусом. Из них больше всего — в Москве. Еще пять пациентов скончались, 64 человека выздоровели.
Покидать квартиру теперь разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.
Ребенок, которому не было и года, умер от COVID-19 в американском городе Чикаго. По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше двух тысяч человек скончались, еще тысяча — вылечилась.
Президент России распорядился с 1 апреля 2020 года в течение трех месяцев ежемесячно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Владимир Путин также дал важные поручения относительно налогов, страховых взносов и кредитных каникул.
Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса. Он посоветовал не посещать храмы и молиться дома.
Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявили китайские власти. По состоянию на 28 марта, количество подтвержденных случаев заражения инфекцией в стране — меньше 3 тысяч.
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц, считает доктор медицинских наук, член РАЕН и
У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов. К такому выводу пришла группа ученых в медицинском центре Пекина. Один из авторов исследования посоветовал продлить карантин после выздоровления пациента еще на
Карлсон, Мойдодыр, герои «Простоквашино» и другие знаменитые персонажи советских мультфильмов рассказали россиянам, как правильно чихать, беречь здоровье и не поддаваться панике. Это инициатива киностудии «Союзмультфильм», которая создала серию специальных
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Родители, вынужденные