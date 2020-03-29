Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирусОчень наглядная демонстрация
Фоторепортажи
12В мире зацвела сакура
10Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
22:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта

В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей изоляции, Путин отдал поручения в связи с пандемией, от коронавируса впервые умер младенец, а глава РПЦ призвал не ходить в храмы.

Коронавирус COVID-19
23:55 (мск)Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано713 171 +61 092
Скончалось33 597 +3 284
Выздоровело148 995 +11 676
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:47 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

Число зараженных в России перевалило за 1,5 тысячи

За последние сутки в России зарегистрировали 270 больных коронавирусом. Из них больше всего — в Москве. Еще пять пациентов скончались, 64 человека выздоровели.

В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей изоляции

Покидать квартиру теперь разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

От коронавируса впервые умер младенец

Читайте также
В Москве зафиксировано больше 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Ребенок, которому не было и года, умер от COVID-19 в американском городе Чикаго. По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше двух тысяч человек скончались, еще тысяча — вылечилась.

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России распорядился с 1 апреля 2020 года в течение трех месяцев ежемесячно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Владимир Путин также дал важные поручения относительно налогов, страховых взносов и кредитных каникул.

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса. Он посоветовал не посещать храмы и молиться дома.

Источник: Reuters

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса

Новость
Врач объяснил большую долю молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявили китайские власти. По состоянию на 28 марта, количество подтвержденных случаев заражения инфекцией в стране — меньше 3 тысяч.

Эксперт рассказал, когда ждать пика распространения COVID-19 в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц, считает доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн. По его мнению, введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов. К такому выводу пришла группа ученых в медицинском центре Пекина. Один из авторов исследования посоветовал продлить карантин после выздоровления пациента еще на одну-две недели.

«Союзмультфильм» создал серию роликов о здоровье

Читайте также
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Карлсон, Мойдодыр, герои «Простоквашино» и другие знаменитые персонажи советских мультфильмов рассказали россиянам, как правильно чихать, беречь здоровье и не поддаваться панике. Это инициатива киностудии «Союзмультфильм», которая создала серию специальных мини-роликов о безопасном поведении во время пандемии коронавируса COVID-19.

Московский метрополитен «переименовал» две станции

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.

Родители показали, как «выживают» на карантине с детьми

Родители, вынужденные из-за пандемии COVID-19 работать из дома, поделились в соцсетях снимками проделок своих отпрысков. Шумными играми или нытьем из-за скуки дело ограничивается не всегда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:25 MSK, 29.03
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта
В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции
Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
В Москве и Подмосковье вводят режим всеобщей самоизоляции
Число погибших от коронавируса в России выросло до 9
Умер писатель Юрий Бондарев
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Кержакова обвинили в нарушении карантина
Огромный торнадо обрушился на американский город (видео)
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Что будет дальше?
Горячие темы на Авто
УррА, пятница! 223
Как легко быть добрым за счет других. 201
Ответственность за нарушение карантина. 160
Кстати, про карантин 162
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Установлено, чем российский коронавирус отличается от китайского
Gnezdo.ru
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Как в обычной жизни выглядит Калашникова. Фото
Коронавирус уже на пороге: что происходит в России
Леди
Оксана Самойлова подогрела слухи о разводе с Джиганом Модель сообщила, отношения разрушились.
Новости партнеров
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь