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21:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 30 марта

Регионы вслед за Москвой начали вводить ограничения, новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом, а также ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции и о том, сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано755 591 +51 496
Скончалось36 211 +2 702
Выздоровело158 527 +9 703
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
Источник: РИА "Новости"

Российские регионы переходят на режим самоизоляции

Российские регионы начали вводить режим самоизоляции из-за распространения в стране коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня выступил с призывом к региональным властям обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковьем ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.

Новые заражения в России

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах. Общее число заболевших в стране составляет 1836.

Поручения Владимира Путина

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Президент России провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В рамках мероприятия глава государства дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране. Путин подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными.

Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Разъясняем, можно ли выехать в Московскую область, как определить, какой магазин ближайший и как пользоваться общественным транспортом.

В России ужесточили наказание за нарушение карантина

Так, если из-за несоблюдения карантинных мер заразился и умер другой человек, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч. С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.

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Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики

Возвращение к норме после пандемии COVID-19 если и возможно, то обойдется дороже, чем любой из всех послевоенных кризисов. Конечный счет вирус предъявит через месяцы, если не годы, но уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики — и счет идет на триллионы долларов.

Убьет ли коронавирус летняя жара

Многие инфекционные заболевания сначала разгораются, а потом идут на спад — в зависимости от времени года. Так что нет ничего удивительного в том, что многие спрашивают, ждать ли нам такой сезонности и в случае с COVID-19.

Принц Чарльз вышел из карантина

Наследник королевы Великобритании принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, после лечения и консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции.

Эксперты рассказали, какие товары скупали россияне перед карантином

Спрос на средства для дезинфекции вырос в пять раз, на тушенку и соль — в четыре раза. Рекорды также были поставлены в категориях бытовой химии, которые, по данным экспертов, едва ли могли похвастаться динамичным ростом покупок в докоронавирусные времена.

Mail.ru Group рассказала пожилым людям, как вести себя на карантине

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Самоизоляция — самый надежный способ защиты от коронавируса, особенно для пожилых людей. Чтобы напомнить об этом нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, компания выпустила новый проект «Забота», в котором на примере 81-летней москвички Нинэль Борисовны объяснила, как находиться в изоляции, но при этом не чувствовать себя оторванным от жизни.

Глобальная дезинфекция

Многочисленные фото показывают, как в разных странах мира по улицам ходят люди в защитных костюмах и масках и распыляют дезинфицирующий раствор из баллонов на спине. Все это напоминает кадры из фильма-катастрофы, но эффективность такой борьбы с вирусом неоспорима.

Российские телеканалы в общем видеоролике призвали граждан оставаться дома

«Россия 1», Первый канал, «Пятница», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и многие другие телеканалы записали совместное видеообращение к телезрителям. Популярные телеведущие посоветовали россиянам смотреть любые программы, фильмы и сериалы на любых каналах, в том числе и на конкурентных. Главное — оставаться дома.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
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