Коронавирус COVID-19: главные события 31 марта

Источник: Агентство «Москва»
Озвучена новая статистика по России
В России скончались еще восемь пациентов с положительным тестом на коронавирус. За сутки выявлено 500 новых больных COVID-19 в 24 российских регионах. Общее число заразившихся в стране составляет 2 тысячи 337 человек. 21 человек выздоровел.
У главврача Коммунарки диагностировали коронавирус
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Он изолировался и продолжает работать дистанционно. В данный момент большая часть случаев инфицирования приходится на Москву — здесь подтверждено 1613 случаев.
Кто получит компенсации за коронавирус
Из-за пандемии положенные дополнительные надбавки будут платить раньше. Кроме того, с 1 апреля в силу вступает ряд новых правил, по которым россияне смогут получать льготы. Изменения касаются больничных, материнского капитала, компенсаций безработным и других выплат.
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, даже если нужно вынести мусор или погулять с собакой. Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских транзакций. Штрафы с использованием камер будут выписываться автоматически.
Что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе
Госдума приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Установлены размеры штрафов и возможные сроки лишения свободы. Также в стране ввели санкции и за распространение в Интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии.
Сколько жизней унес коронавирус на самом деле
Официальные данные о жертвах коронавируса не отображают реальной картины, ведь не учитывают сопутствующие потери. Нагрузка на систему здравоохранения растет так стремительно, что она попросту перестает справляться с наплывом тяжелобольных пациентов. Обозреватели приводят примеры таких «сопутствующих жертв» в итальянских городах.
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ. Оказалось, что вакцинация БЦЖ снизила уровень заражения вирусом.
Россияне массово повторяют известные картины
Российские пользователи соцсетей стали массово повторять сцены из знаменитых картин. Оставаясь дома из-за пандемии коронавируса COVID-19, они заворачиваются в шторы, надевают на головы подушки или седлают воображаемых лошадей, чтобы походить на персонажей эпохи Возрождения или Средневековья.
5 привычек, из-за которых вы рискуете подхватить вирус
Лучшее, что можно сделать за время карантина, — оставить свои привычки, которые не только вредили вашему здоровью регулярно, но ещё и могут способствовать заражению коронавирусом. И проблема не только в курении и алкоголе, хотя и в них тоже.
Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духом
Трудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть, поскольку человечество, оказавшись перед столь масштабной угрозой, нашло в себе силы на проявление гуманности.
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