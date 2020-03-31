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20:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 31 марта

За сутки скончались восемь россиян с коронавирусом, за фейки об инфекции установили ответственность, а между смертностью от коронавируса и популярной прививкой найдена связь.

Коронавирус COVID-19
21:12 (мск)Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано826 222 +59 886
Скончалось40 708 +3 835
Выздоровело174 115 +14 114
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 31.03
Источник: Агентство «Москва»

Озвучена новая статистика по России

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В России скончались еще восемь пациентов с положительным тестом на коронавирус. За сутки выявлено 500 новых больных COVID-19 в 24 российских регионах. Общее число заразившихся в стране составляет 2 тысячи 337 человек. 21 человек выздоровел.

У главврача Коммунарки диагностировали коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Он изолировался и продолжает работать дистанционно. В данный момент большая часть случаев инфицирования приходится на Москву — здесь подтверждено 1613 случаев.

Кто получит компенсации за коронавирус

Из-за пандемии положенные дополнительные надбавки будут платить раньше. Кроме того, с 1 апреля в силу вступает ряд новых правил, по которым россияне смогут получать льготы. Изменения касаются больничных, материнского капитала, компенсаций безработным и других выплат.

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

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Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, даже если нужно вынести мусор или погулять с собакой. Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских транзакций. Штрафы с использованием камер будут выписываться автоматически.

Что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Госдума приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Установлены размеры штрафов и возможные сроки лишения свободы. Также в стране ввели санкции и за распространение в Интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии.

Источник: NASA

Сколько жизней унес коронавирус на самом деле

Официальные данные о жертвах коронавируса не отображают реальной картины, ведь не учитывают сопутствующие потери. Нагрузка на систему здравоохранения растет так стремительно, что она попросту перестает справляться с наплывом тяжелобольных пациентов. Обозреватели приводят примеры таких «сопутствующих жертв» в итальянских городах.

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

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Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ. Оказалось, что вакцинация БЦЖ снизила уровень заражения вирусом.

Россияне массово повторяют известные картины

Российские пользователи соцсетей стали массово повторять сцены из знаменитых картин. Оставаясь дома из-за пандемии коронавируса COVID-19, они заворачиваются в шторы, надевают на головы подушки или седлают воображаемых лошадей, чтобы походить на персонажей эпохи Возрождения или Средневековья.

Источник: cottonbro/CC0

5 привычек, из-за которых вы рискуете подхватить вирус

Лучшее, что можно сделать за время карантина, — оставить свои привычки, которые не только вредили вашему здоровью регулярно, но ещё и могут способствовать заражению коронавирусом. И проблема не только в курении и алкоголе, хотя и в них тоже.

Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духом

Трудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть, поскольку человечество, оказавшись перед столь масштабной угрозой, нашло в себе силы на проявление гуманности.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 31.03
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