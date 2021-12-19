15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Составлен топ-10 археологических открытий 2021 года
В обзоре — уникальные находки из России и всего мира.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сын одного из фермеров центральной Англии нашел в собственном поле остатки богатой римской виллы с уникальной большой мозаикой, на которой изображена сцена из «Илиады» Гомера — битва Ахилла с Гектором.
Вилла и мозаика были найдены довольно случайно: сын фермера из графства Ратленд Джим Ирвин, гуляя во время локдауна в 2020 году по полю, которое его семья возделывала уже десятки лет, наткнулся на необычные черепки и заинтересовался ими.
Передвинуть границы влияния «Великой Скифии» на несколько сот километров к северу позволяют новые уникальные находки, сделанные в этом году российскими археологами.
Находки, меняющие представления о границах влияния скифской культуры середины первого тысячелетия до нашей эры, обнаружили специалисты музея-заповедника «Куликово поле». Новые артефакты были обнаружены весной-летом 2021 года при раскопках городища Гора Услань в 20 километрах к югу от Тулы.
Поселение викингов существовало в Северной Америке, на острове Ньюфаундленд, ровно тысячу лет назад, почти за пять веков до экспедиции Колумба — таков результат исследования с применением нового метода датировки.
То, что викинги первыми из европейцев добрались до Северной Америки задолго до путешествия в 1492 году Христофора Колумба, было известно давно, но точные годы существования основанных викингами поселений до сих пор никто назвать не мог.
В архивах музея в Бретани была найдена каменная плита, которую ученые считают «самой древней картой мира», находящейся на территории Европы.
Люди Бронзового века закопали плиту, чей возраст более 4 тыс. лет, почти сразу после изготовления, поэтому она избежала выветривания. Благодаря современному 3D-сканированию ее удалось изучить досконально.
Недалеко от города Помпеи в Италии археологи обнаружили «почти неповрежденную» римскую колесницу. Исследователи из археологического парка «Помпеи» назвали находку «открытием, не имеющим аналогов в стране».
Большая церемониальная четырехколесная колесница была найдена рядом с конюшнями древней загородной виллы Civita Giuliana, где еще в 2018 году археологи обнаружили останки лошадей. Она украшена железными, бронзовыми и оловянными деталями.
Археологи обнаружили недалеко от Луксора 3500-летний египетский город. го основание связывают с фараоном Аменхотепом III. Город, который назывался «Вознесение Атона», был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила.
Китайские археологи из Университета Гуанчжоу обнаружили на Тибетском плато древние отпечатки детских рук и ног. Отпечатки были оставлены около 200 тыс. лет назад, что делает их древнейшим известным произведением искусства.
Исследователи изучили окрестности древнего города майя Тикаль в Гватемале с помощью лидара. На полученных «сканах» они заметили скрытые руины строений. Они были спрятаны под холмами, которые считались природными образованиями, говорится в исследовании.
Оказалось, что весь древний район был спроектирован так, чтобы выглядеть как строения в Теотиуакане, самом большом городе в древней Америке.
Ученые определили возраст подвески из кости мамонта, обнаруженной в пещере Стайня в Польше — 41500 лет. На сегодняшний день это самый древний предмет декоративного искусства, созданный человеком на территории Евразии.
Археологи, изучающие древнее поселение в австрийском городе Эбрайхсдорф, обнаружили золотую чашу, которой не менее 3 тысяч лет. Это важнейшее открытие в стране за последние десятилетия.
Сосуд, украшенный солярными узорами, нашли у стены древнего дома. Он изготовлен из очень тонкого листового металла, в котором 90% золота, 5% серебра и столько же меди.
Анна Лысенко