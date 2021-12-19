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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Составлен топ-10 археологических открытий 2021 года

В обзоре — уникальные находки из России и всего мира.

Источник: AP 2021

Мозаика с изображением сцены из «Илиады»

Сын одного из фермеров центральной Англии нашел в собственном поле остатки богатой римской виллы с уникальной большой мозаикой, на которой изображена сцена из «Илиады» Гомера — битва Ахилла с Гектором.

Вилла и мозаика были найдены довольно случайно: сын фермера из графства Ратленд Джим Ирвин, гуляя во время локдауна в 2020 году по полю, которое его семья возделывала уже десятки лет, наткнулся на необычные черепки и заинтересовался ими.

Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира

Передвинуть границы влияния «Великой Скифии» на несколько сот километров к северу позволяют новые уникальные находки, сделанные в этом году российскими археологами.

Находки, меняющие представления о границах влияния скифской культуры середины первого тысячелетия до нашей эры, обнаружили специалисты музея-заповедника «Куликово поле». Новые артефакты были обнаружены весной-летом 2021 года при раскопках городища Гора Услань в 20 километрах к югу от Тулы.

Ученые определили, когда викинги открыли Америку

Поселение викингов существовало в Северной Америке, на острове Ньюфаундленд, ровно тысячу лет назад, почти за пять веков до экспедиции Колумба — таков результат исследования с применением нового метода датировки.

То, что викинги первыми из европейцев добрались до Северной Америки задолго до путешествия в 1492 году Христофора Колумба, было известно давно, но точные годы существования основанных викингами поселений до сих пор никто назвать не мог.

Во Франции обнаружена «древнейшая карта мира»

В архивах музея в Бретани была найдена каменная плита, которую ученые считают «самой древней картой мира», находящейся на территории Европы.

Люди Бронзового века закопали плиту, чей возраст более 4 тыс. лет, почти сразу после изготовления, поэтому она избежала выветривания. Благодаря современному 3D-сканированию ее удалось изучить досконально.

В Италии обнаружили хорошо сохранившуюся римскую колесницу

Недалеко от города Помпеи в Италии археологи обнаружили «почти неповрежденную» римскую колесницу. Исследователи из археологического парка «Помпеи» назвали находку «открытием, не имеющим аналогов в стране».

Большая церемониальная четырехколесная колесница была найдена рядом с конюшнями древней загородной виллы Civita Giuliana, где еще в 2018 году археологи обнаружили останки лошадей. Она украшена железными, бронзовыми и оловянными деталями.

В Египте нашли затерянный город возрастом более трех тысяч лет

Археологи обнаружили недалеко от Луксора 3500-летний египетский город. го основание связывают с фараоном Аменхотепом III. Город, который назывался «Вознесение Атона», был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила.

Археологи нашли в Тибете древнейшие отпечатки детских рук

Китайские археологи из Университета Гуанчжоу обнаружили на Тибетском плато древние отпечатки детских рук и ног. Отпечатки были оставлены около 200 тыс. лет назад, что делает их древнейшим известным произведением искусства.

Обнаружен затерянный район майя, спроектированный как Теотиуакан

Исследователи изучили окрестности древнего города майя Тикаль в Гватемале с помощью лидара. На полученных «сканах» они заметили скрытые руины строений. Они были спрятаны под холмами, которые считались природными образованиями, говорится в исследовании.

Оказалось, что весь древний район был спроектирован так, чтобы выглядеть как строения в Теотиуакане, самом большом городе в древней Америке.

Самое древнее в Евразии украшение

Ученые определили возраст подвески из кости мамонта, обнаруженной в пещере Стайня в Польше — 41500 лет. На сегодняшний день это самый древний предмет декоративного искусства, созданный человеком на территории Евразии.

«Солнечная чаша»

Археологи, изучающие древнее поселение в австрийском городе Эбрайхсдорф, обнаружили золотую чашу, которой не менее 3 тысяч лет. Это важнейшее открытие в стране за последние десятилетия.

Сосуд, украшенный солярными узорами, нашли у стены древнего дома. Он изготовлен из очень тонкого листового металла, в котором 90% золота, 5% серебра и столько же меди.

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Анна Лысенко

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