Главные новости к вечеру 1 февраля

СК: Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot

В ходе экспертиз на объектах нашли следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, указали в СК.



Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро помощи

Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.



Путин учредил орден «За доблестный труд»

Орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.



МИД Финляндии решил упразднить российский департамент

Курирование вопросов, связанных с взаимодействием с Россией, перейдет в департамент Азии и Океании.