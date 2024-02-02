Путин предложил помочь уничтожающей свой автопром Германии
Германия разрушает свою автопромышленность и нуждается в помощи, заявил президент Владимир Путин во время осмотра павильона «Сбера» на выставке-форуме «Росссия» на ВДНХ.
Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления
По его словам, ВСУ испытывает «определенный дефицит оружия», прежде всего снарядов.
СМИ сообщили о связи протестов бельгийских фермеров с Орбаном
Активисты выступают против аграрной политики ЕС, а также критикуют экостандарты, вводимые Брюсселем, и рост цен на горючее.
Информатор WikiLeaks получил в США 40 лет тюрьмы
Экс-програмист ЦРУ Джошуа Шульте приговорён судом в Нью-Йорке к 40 годам тюремного заключения по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов Vault 7.
Стала известна судьба попавших в Россию импортных яиц
Завезённые в Россию яйца зарубежных производителей не попали на прилавки российских магазинов, а их основная часть была направлена на переработку.
Главные новости 2 февраля
Путин предложил помочь уничтожающей свой автопром Германии