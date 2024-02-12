Главные новости 12 февраля

Израиль нанес серию ударов по Рафаху

Палестинские медицинские источники сообщили, что по меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения.



ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж 59 бортов

Некоторые из этих бортов в результате попали в недружественные страны и стали использоваться для оказания западной помощи Украине.



Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии

Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида для наблюдения после того, как его госпитализировали в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем.



Первый в мире человек умер от нового вируса

Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих.



Вильфанд предупредил об аномально низких температурах в России

По словам метеоролога, в центре европейской России температуры будут на 12−14 градусов ниже климатической нормы.