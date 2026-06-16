ВС России освободили Новый Донбасс в ДНР
Бойцы «Центральной» группировки установили контроль над населенным пунктом Новый Донбасс в ДНР.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад и пограничный отряд в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили порядка 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
«Запад» перешел на выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продвигаются в западном направлении и продолжают ликвидировать разрозненные формирования ВСУ.
Подразделения 67-й дивизии наступают в северо-западной части города и овладели пятью опорными пунктами противника, очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери.
«За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса», — уточнили в Минобороны РФ.
Всего потери противника в зоне действия «Запада» составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
В городе Константиновка ДНР в юго-западной части штурмовики «Юга» активно наступают и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города ведется ликвидация окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, пять боевых бронированных машин, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
Всего в полосе ответственности группировки противник потерял до 165 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Маломихайловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.
«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Покровское, Писанцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Никольское, Егоровка и Червоная Криница Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиабомб;
- две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго»;
- 491 БПЛА самолетного типа.