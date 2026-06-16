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Главное из брифинга Минобороны 16 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили Новый Донбасс в ДНР

Бойцы «Центральной» группировки установили контроль над населенным пунктом Новый Донбасс в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад и пограничный отряд в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили порядка 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей.

«Запад» перешел на выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово ДНР.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продвигаются в западном направлении и продолжают ликвидировать разрозненные формирования ВСУ.

Подразделения 67-й дивизии наступают в северо-западной части города и овладели пятью опорными пунктами противника, очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери.

«За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса», — уточнили в Минобороны РФ.

Всего потери противника в зоне действия «Запада» составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

В городе Константиновка ДНР в юго-западной части штурмовики «Юга» активно наступают и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города ведется ликвидация окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, пять боевых бронированных машин, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.

Всего в полосе ответственности группировки противник потерял до 165 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Маломихайловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Покровское, Писанцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Никольское, Егоровка и Червоная Криница Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиабомб;
  • две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго»;
  • 491 БПЛА самолетного типа.

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