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07:03 (мск), источник: ТАСС

Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов

О возобновлении возможности валютных переводов кредитная организация сообщит дополнительно.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Подпавший под санкции США банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов по всем направлениям, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации в понедельник.

«До получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов банк “Приморье” приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям», — сообщил банк.

О возобновлении возможности валютных переводов банк сообщит дополнительно.

24 февраля Минфин США ввел санкции в отношении российских банков «Приморье», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», а также Ланта-банка, Металлинвестбанка, Московского кредитного банка, МТС-банка, СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития. Санкции предусматривают ограничения на проведение ряда операций с данными финансовыми учреждениями.

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