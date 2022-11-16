Что известно о взрывах на востоке Польши

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Минобороны России назвало провокацией заявления о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, В Минобороны России заявили, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Заявление Пентагона и Госдепартамента
Министерство обороны США не подтвердило информацию о якобы имевшем место падении российских ракет на территории Польши. Пресс-секретарь ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации в связи с тем, что у них «на данный момент нет информации, подтверждающей сообщения в прессе».
США работают с Польшей и партнерами по НАТО для сбора информации по инциденту и пока берут время, чтобы выяснить, что действительно произошло в Польше. Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что не хочет спекулировать о гипотетических возможностях.
Источник в альянсе заявил журналистам, что НАТО в контакте с Польшей изучает сообщения об инциденте на ее территории.
Реакция НАТО на инцидент будет прямо зависеть от заявлений Варшавы о принадлежности ракет, заявил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. В то же время он отметил, что даже в случае, если на территорию Польши попали ракеты украинской ПВО, НАТО возложит всю моральную ответственность за этот инцидент на Россию.
Собеседник агентства также заявил, что в Брюсселе ожидают, что Варшава обратится в альянс с запросом о консультациях по безопасности в рамках четвертой статьи Вашингтонского договора.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба» и инцидентом в Польше. Перед заседанием Совета обороны провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Литва, Франция, Великобритания, Словакия заявили о намерениях провести консультации в связи с сообщениями об инциденте.
О четвертой и пятой статьях Вашингтонского договора
Четвертая статья Вашингтонского договора является предпоследней ступенью в системе реагирования НАТО на угрозы своим странам-членам.
Пятая статья Вашингтонского договора, которую государство НАТО может инициировать, когда считает, что на него совершено военное нападение, и альянс должен дать коллективный военный ответ. Эту статью единственный раз в истории задействовали США, назвав нападением на Америку теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
Результатом военного ответа альянса стало вторжение США и НАТО в Афганистан и международной коалиции во главе с США, но без участия НАТО, как организации, в Ирак.
Во время загрузки произошла ошибка.