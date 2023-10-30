Минздрав Дагестана сообщил о раненых после беспорядков в Махачкале

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие, сообщает Минздрав Дагестана.
«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. На фоне беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, на место прибыли силовики. К 22:20 аэродром был освобожден от посторонних, сообщала Росавиация.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что события в аэропорту Махачкалы — «возмутительны» и получат оценку правоохранительных органов. «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — отметил политик. МВД обещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (массовые беспорядки).