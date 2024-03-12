Атака беспилотников и диверсантов на регионы России. Главное

Десять российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников ночью и утром 12 марта. ФСБ и Минобороны также сообщили, что украинские силы предприняли попытку прорваться на территорию России, их атака была отражена. По данным спецслужбы, убиты в том числе свыше 100 украинских бойцов, уничтожено шесть танков и 20 бронемашин.
Попытку вторжения на территорию России украинские силы предприняли около 3 часов утра мск после интенсивных обстрелов, согласно сообщению Минобороны.
Попытка прорыва в Россию велась на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, уточнили в министерстве. «Все атаки ВСУ отражены», — заявили в Минобороны.
Между 8:00 и 8:25 утра мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться в Курскую область, они были отброшены, сообщили в Минобороны.
Последствия атак беспилотников в регионах
В Нижегородской области атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказал глава региона Глеб Никитин. Как пишут «РИА Новости», пожар возник на технологической установке «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». К тушению привлекли пожарный поезд. Днем того же дня Никитин сообщил, что пожар полностью ликвидирован.
В Орле на объект топливно-энергетического комплекса упал дрон, сообщил в ночь на 12 марта губернатор области Андрей Клычков. Пострадавших, по его словам, нет. Утром мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что после падения беспилотника на объект ТЭК из двух соседних домов в пункт временного размещения эвакуированы 17 человек. Около 10:00 Клычков сообщил, что последствия ночной атаки ликвидированы.
В Раменском городском округе Подмосковья уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.
В Ленинградской области системы ПВО утром сбили беспилотник самолетного типа в окрестностях города Кириши, рассказал глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о ракетной опасности в регионе в 1:27, чуть позже он рассказал о работе ПВО. В течение ночи губернатор сообщал об уничтожении беспилотников над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами. В 7:21 Старовойт сообщил, что ПВО продолжает работу. Всего в области было сбито 11 украинских дронов.
Позднее утром глава Курской области сообщил, что под обстрелом со стороны Украины находится поселок Теткино, в регион попыталась прорваться диверсионная группа, был стрелковый бой, но прорыва не произошло. На фоне этих событий в Курске, а также в Глушковском и Суджанском районах области школьников решили перевести на дистанционное обучение до 16 марта.
Позднее оперштаб Курской области запретил распространять в интернете и СМИ фото и видео, касающиеся дислокации и передислокации Вооруженных сил России, военной инфраструктуры, критически важных объектов, мест обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, повреждены ЛЭП, без света остались семь населенных пунктов. Утром Гладков рассказал, что атаке ВСУ подвергались несколько населенных пунктов в Шебекинском округе: в Шебекино при атаке дрона выбиты окна в двух домах, в Новой Таволжанке снарядом повреждена ЛЭП. В 7:19 губернатор объявил, что на всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Минобороны позже сообщило, что над регионом сбиты ракета «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire.
Позже утром Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбито пять воздушных целей, в Борисовском — четыре беспилотника. Под обстрел ВСУ попали Шебекино, где получили осколочные ранения женщина и мужчина, и Грайворонский городской округ.
Днем губернатор рассказал, что число пострадавших в Шебекино выросло до трех, в селе Головино Белгородского района области ранены еще двое, в том числе госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. Позднее Шебекино обстреляли еще раз, на трех предприятиях выбило окна, загорелся частный жилой дом.
Кроме того, беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. Пострадали четыре человека, двух сотрудников мэрии госпитализировали, сообщил глава Белгорода Валентин Демидов. Еще один беспилотник упал на крышу ТЦ в районе вокзала, там пострадавших нет.
В Брянской области ПВО уничтожили беспилотные аппараты над Клинцовским, Почепским и Брасовским районами, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз.
Над Воронежем ПВО сбили беспилотник, последствий на земле нет, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. В 10:59 в регионе была объявлена ракетная опасность, через полчаса ее отменили. Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников сохраняется.
Днем 12 марта об атаке беспилотников сообщил мэр Таганрога Андрей Фатеев. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что воздушные цели уничтожены за пределами города, объявлен отбой сигнала об атаке беспилотника.
В международных аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги на фоне атак беспилотников приостанавливали вылет и прилет самолетов в целях обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации. Утром они возобновили работу в штатном режиме, уточнили в ведомстве.