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Новости от Kazinform

11 мартаKazinform
Нурсултан Назарбаев о Владимире Путине: Он — человек словаАСТАНА. КАЗИНФОРМ — В интервью «Первому каналу» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал Главу России Владимира Путина человеком слова, передает МИА «Казинформ».
8 мартаKazinform
Названы три цели предстоящего саммита ШОС в ЦиндаоПЕКИН. КАЗИНФОРМ — Главными целями предстоящего в июне этого года в городе Циндао саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются сплочение государств-членов и укрепление «Шанхайского духа», повышение эффективности и влиятельности ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
8 мартаKazinform
Загрызших десятки овец собак отстреливают в Мангистауской областиАКТАУ. КАЗИНФОРМ — В селе Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области начали отстрел бродячих собак, загрызших десятки овец и коз, передает МИА «Казинформ».
8 мартаKazinform
Массовая гибель рыбы близ Астаны: экологи выясняют причинуАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в водоеме близ Астаны. Там на поверхность всплыли сотни мертвых особей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.
8 мартаKazinform
Женщина-крановщик: Я закладывала фундамент Акорды и строю тепловозыАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Светлана Садыкова уже 30 лет работает машинистом крана, последние пять лет — участвует в сборке тепловозов на заводе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
8 мартаKazinform
Из каких стран везут тюльпаны и розы в АстануАСТАНА. КАЗИНФОРМ — С января в Астану через таможенное декларирование прошло 14,8 тонн цветов и цветочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент государственных доходов.
8 мартаKazinform
Напавшего на полицейского сельчанина осудили в Западном КазахстанеУРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — Житель села Каратобе в состоянии алкогольного опьянения обругал инспектора местной полицейской службы и ударил его. Оценку действиям напавшего дали в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
7 мартаKazinform
Павлодарец сделал избраннице предложение руки и сердца на концертеПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — На концерте в честь Международного женского молодой павлодарец сделал предложение возлюбленной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
7 мартаKazinform
Гололед и метель ожидаются 8 марта в КазахстанеАСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
7 мартаKazinform
Самолет «Эйр Астаны» вернулся в аэропорт Дубая после вылетаАЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Рейс Дубаи-Астана 6 марта был задержан по причине возврата самолета после вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
7 мартаKazinform
Из-за непогоды закрыты дороги в 8 регионах КазахстанаАСТАНА. КАЗИНФОРМ — В восьми регионах республики из-за ухудшения погодных условий закрыто автодвижение на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
6 мартаKazinform
В Актобе на зарплату 200 тысяч тенге не могут найти специалистовАКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актюбинской области не хватает специалистов на дорожно-строительную технику. Управление координации занятости и социальных программ области направляет безработных на краткосрочные курсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
6 мартаKazinform
Для младших классов первой смены отменили занятия в АстанеАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Из-за непогоды отменяются занятия младшеклассников завтра в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Астаны.
6 мартаKazinform
Пропавший в Таразе 10-летний мальчик всю ночь просидел в соседнем подъездеТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток искали в Таразе школьника, ушедшего из дома после ссоры с матерью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
6 мартаKazinform
В каких регионах Казахстана закрыты автотрассыАСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде областей в данный момент закрыты дороги республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».
6 мартаKazinform
Волонтеры подключились к поискам пропавшего 10-летнего мальчика в ТаразеТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток в Таразе ищут школьника, ушедшего из дома в неизвестном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
6 мартаKazinform
Омбудсмен ответил на запрос кыргызского коллегиАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Уполномоченный по правам человека в РК ответил на обращение Омбудсмена Кыргызстана о соблюдении прав следственно-арестованных граждан Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.
6 мартаKazinform
Ажиотажа не будет — Женис Касымбек о новой ипотечной программеАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек считает, что новую государственную программу по доступной ипотеке можно реализовать без ажиотажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
6 мартаKazinform
Устроившего дебош в самолете казахстанца привлекают к ответственности в РФАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Казахстана, устроившего пьяный дебош в самолете, передает МИА «Казинформ».
6 мартаKazinform
Ряд автодорог закрыли в Казахстане из-за гололедаАСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане из-за гололеда закрыли ряд автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные ТОО «Казахавтодор».
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