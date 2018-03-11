Названы три цели предстоящего саммита ШОС в ЦиндаоПЕКИН. КАЗИНФОРМ — Главными целями предстоящего в июне этого года в городе Циндао саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются сплочение государств-членов и укрепление «Шанхайского духа», повышение эффективности и влиятельности ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
Из каких стран везут тюльпаны и розы в АстануАСТАНА. КАЗИНФОРМ — С января в Астану через таможенное декларирование прошло 14,8 тонн цветов и цветочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент государственных доходов.
Гололед и метель ожидаются 8 марта в КазахстанеАСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
Омбудсмен ответил на запрос кыргызского коллегиАСТАНА. КАЗИНФОРМ — Уполномоченный по правам человека в РК ответил на обращение Омбудсмена Кыргызстана о соблюдении прав следственно-арестованных граждан Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.