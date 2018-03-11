8 марта Kazinform

Названы три цели предстоящего саммита ШОС в Циндао

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — Главными целями предстоящего в июне этого года в городе Циндао саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются сплочение государств-членов и укрепление «Шанхайского духа», повышение эффективности и влиятельности ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.