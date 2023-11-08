10:24 (мск), источник: Известия
Пройденный КоАП: с полиции снимают полномочия наказывать за 46 видов нарушений
Кто теперь будет составлять протоколы за незаконную охоту на медведя и повреждение памятников истории.
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С МВД России снимут часть полномочий, связанных с составлением протоколов и рассмотрением дел по ряду административных правонарушений, выяснили «Известия». Соответствующий законопроект кабмин РФ внесет до 10 ноября в Госдуму. Документ уже одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Так, предполагается, что полиция больше не будет наказывать за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, за оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований, за охоту на медведей и рыбалку без разрешения, а также за самовольное подключение к нефтепроводам и так далее. В правительстве отмечают, что около 200 составов правонарушений, которые находятся в ведении МВД, уже контролируются иными надзорными органами.
Составление протоколов и возбуждение дел по некоторым административным правонарушениям предлагается исключить из полномочий МВД России. Речь идет о дублирующих функциях, которые также закреплены за контрольными органами (Росприроднадзор, Росреестр, МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз и так далее). Такой законопроект кабинет министров до 10 ноября внесет в Госдуму, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина, которое он дал на пленарном заседании ПМЭФ, объясняют в аппарате. Тогда глава государства попросил правительство, Генпрокуратуру и МВД РФ закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение.
— В рамках подготовки законопроекта были проанализированы 663 состава административных правонарушений, которые администрирует полиция. Было установлено, что из них 197 составов связаны с нарушением обязательных требований к бизнесу, и их полиция администрирует параллельно с другими контрольными органами, — пояснили «Известиям» в аппарате вице-премьера.
Там добавили, что принятие законопроекта позволит снизить нагрузку как на бизнес, так и на правоохранителей. «Известия» обратились в МВД России с просьбой уточнить, сократится ли из-за этого численный состав полиции.
Согласно законопроекту, полицейские больше не будут наказывать за ряд правонарушений. Речь идет, например, о пользовании недрами без лицензии, самовольной застройке участков с полезными ископаемыми. Также полиция не станет штрафовать тех, кто самовольно занял земельный или лесной участок, водный объект, повредил системы водоснабжения и водоотведения.
В случае принятия законопроекта вне ведения МВД останется незаконная охота на копытных и медведей, а также вылов рыбы без разрешения, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Также из полномочий полиции планируют исключить случаи, когда в нарушение законодательства не приостанавливаются земляные, строительные, дорожные работы в случае обнаружения объекта культурного наследия.
Самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, нефте-, газопроводам, а также неразрешенное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов также исключаются из перечня правонарушений, за которые наказывает полиция. Это относится и к самовольному подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
В этом же ряду: сокрытие или искажение экологической информации, допуск к эксплуатации самолета, морского судна, автомобиля, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышают установленную норму. Согласно пояснительной записке, МВД больше не будет контролировать нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов, оборот алкоголя и ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований, нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, а также правил организации и размещения торговых мест на розничных рынках.
Всего законопроект правительства исключает из полномочий полиции 46 составов правонарушений как дублирующих. По остальным полномочиям полиции (151) необходима глубокая экспертиза, поскольку при простом исключении возникает угроза безопасности, добавили в аппарате Дмитрия Григоренко. Это связано с тем, что МВД имеет «больший ресурс по предотвращению правонарушений». Например, по противоправной вырубке леса. По этой причине сейчас нельзя исключить сразу все 197 дублирующих полномочий.
— Принято решение рассмотреть более внимательно составы на предмет разграничения полномочий. Предполагается, что возбуждать административные дела в отношении юрлиц в итоге смогут исключительно надзорные органы, — пояснили в аппарате.
При определении составов преступлений, которые в итоге остаются в ведении МВД, в кабмине исходили из того, что полицейские работают в круглосуточном режиме и обязаны в кратчайший срок прибыть на место правонарушения, а также вправе применять задержание и доставлять в отдел для составления протокола.
Кроме того, имеющейся штатной численности надзорных органов недостаточно для пресечения всех административных правонарушений, говорится в пояснительной записке к законопроекту. По этим причинам за полицией сохранили, например, полномочия по возбуждению административных дел за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, нарушение правил охраны водных объектов, незаконную рубку деревьев, вываливание отходов, управление судном в состоянии опьянения.
Законопроект также увеличивает до одного года срок давности правонарушений, за которые, в случае принятия законопроекта, уже не будет наказывать полиция. Сохранение действующих сроков (в 60 и 90 дней) «объективно не позволит привлечь правонарушителей к административной ответственности», отмечают в правительстве.
В сопроводительных документах к законопроекту говорится, что документ согласован, в частности, с МВД, Росприроднадзором, Росстандартом, Рослесхозом, Ространснадзором, Роспатентом, Россельхознадзором, Росалкогольтабакконтролем, Росреестром, Роспотребнадзором, МЧС и другими контрольными органами.