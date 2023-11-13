Путин пригласил на новый крупный форум в Уфе, на Башкирию — больше всего внешних инфоатак. Главное

Новый крупный форум в Уфе
ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе. Об этом 9 ноября объявил президент России Владимир Путин, прибыв с рабочим визитом в Астану. До переговоров Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи подключились к заседанию 19-го форума сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае. Приветствуя его участников, Путин отметил, «что в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей». «В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе», — сообщил Путин и пригласил принять в нем участие.
«Для нас это большая честь», — сказал Глава Башкирии и поблагодарил Путина за это решение. По мнению Радия Хабирова, «форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном». «Мы будем работать, чтобы форум в Уфе прошел на самом высоком уровне», — заверил Глава Башкирии.
В работе межрегионального форума России и Казахстана приняла участие делегация Башкирии. Как выяснил Башинформ по итогам ее работы, Башкирская содовая компания планирует построить в Казахстане химический комплекс. Уже в I квартале 2024 года Уральский пружинный завод планирует запустить в Казахстане производственную площадку. Среди перспективных направлений сотрудничества — агро- и FPV-дроны, беспилотники с интегральной роботизированной системой. Также башкирская делегация обсудила на форуме вопросы развития АПК и многие другие.
Ранее, 19 октября, Владимир Путин объявил о том, что в следующем году Уфа примет еще одно масштабное событие — форум «Россия — спортивная держава».
«Быть готовыми к любым рискам»
Днем ранее, 8 ноября в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошел всероссийский форум «Реализация государственной национальной политики в условиях глобальных вызовов». В рамках форума состоялось заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям.
«Мир стремительно меняется и больше никогда не будет однополярным», — заявил на заседании Совета Радий Хабиров, отметив, что «исход специальной военной операции очевиден». Между тем западный мир разжигает новые очаги военных конфликтов, ужесточает санкции против России и «делает всё, чтобы ослабить нас, разрушить общественно-политическую стабильность». Одним из направлений гибридной войны, по словам Хабирова, стали попытки разрушения межнационального и межконфессионального мира и согласия. За последнее время количество внешних информационных атак на национальные республики, в том числе Башкортостан, многократно выросло. «По этому показателю республика среди российских регионов занимает первое место», — заявил Глава Башкирии. Увеличилось число нелегальных мигрантов. Крайне антироссийскую и проукраинскую повестку формирует выявленная сеть телеграм-каналов, они пытаются склонить жителей к экстремистской и террористической деятельности.
«В этих условиях наша с вами задача — быть готовыми к любым рискам, предотвращать заранее любые попытки провокаций в отношении жителей нашей республики», — подчеркнул Радий Хабиров. Он отметил, что «народы нашей страны всей своей историей доказали, что никакие языковые или религиозные различия не должны становиться препятствием к миру и созиданию». Башкортостан был и остается примером межнационального мира и согласия. В республике в школах изучаются 13 родных языков, на 6 языках народов республики выходят печатные издания, рассказал Глава.
По мнению Верховного муфтия Талгата Таджуддина и главы Башкортостанской митрополии РПЦ Никона, в Башкортостане и России есть прочные основания в виде нравственного консенсуса, общего понимания, что есть добро и что есть зло. «Республика Башкортостан — пример, как необходимо жить, взаимодействовать, дружить, любить и уважать национальные и религиозные корни каждого жителя», — отметил митрополит Никон. Необходимо всем миром охранять духовную и информационную сферу, противостоять провокациям и укреплять мир и согласие, считает Талгат Таджуддин.
Работу Башкирии в области национальной политики высоко оценил руководитель Ситцентра ФАДН России Михаил Мишин, узнал Башинформ. Больше половины деструктивной информации формируется с Запада. Башкортостан входит в пятерку регионов, наиболее подверженных данному влиянию, отметил гость, подчеркнув при этом, что Башкортостан — один из тех регионов, которые самостоятельно выявляют значительное количество потенциальных угроз и принимают меры по их локализации еще на начальном этапе.
В школах появятся Курчатовские классы и штабы «шаймуратовских»
В школах Башкирии откроют Курчатовские классы. Об этом 7 ноября на совещании правительства сообщил Радий Хабиров. Ранее, 3 ноября, он вместе с делегацией республики посетил НИЦ «Курчатовский институт», где было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Башкортостана и Курчатовским институтом. Оно предполагает прохождение стажировки в НИЦ молодых ученых из Башкирии, создание Курчатовских классов в школах республики и совместные научные проекты. «Это три основных направления. Нас там ждут и готовы работать», — рассказал Радий Хабиров.
Также Глава поручил минобру в школах Башкирии, в которых есть «шаймуратовские» классы, открыть специально оборудованные под штаб учебные кабинеты. Пока в республике оборудован один такой штаб. Всего в школах открыты 186 «шаймуратовских» классов, в которых почти 4 тысячи детей, помимо стандартной программы, изучают основы строевой подготовки, осваивают верховую езду, стрельбу из лука, национальные виды борьбы и носят единую форму с нагрудным знаком. Принимать в «шаймуратовские классы» Глава поручил только передовиков учебы. «Дети в конкурсной борьбе должны получать место в таких классах», — отметил он.
СВО: впервые в отпуск, 100-й гумконвой, еще 100 тысяч для бойцов
11 ноября из Уфы на СВО проводили большую группу мобилизованных после отпуска. На «Уфа-Арене» житель Мелеузовского района рассказал, что провожает своего друга детства, который до мобилизации работал на ферме скотником. «Очень горжусь своим другом, Артур всегда отличался ответственностью, с юных лет показывал смелость, расторопность и любовь к жизни», — поделился он и пожелал всем вернуться домой живыми и здоровыми.
Мобилизованный с позывным «Тренер» отметил, что на фронте царит неугасимый боевой дух и воины понимают, что уже скоро Победа над противником будет одержана.
Перед отправкой вице-премьер Ирек Сагитов заверил бойцов, что республика окажет им всю необходимую помощь, «такую задачу поставил Радий Фаритович». К месту службы военнослужащих повезли на комфортабельных автобусах «Башавтотранса».
Ранее, 7 ноября на таких же автобусах в республику впервые приехали в отпуск военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан». На Советской площади их торжественно встретили родные и близкие. «Я очень долго ждал этого момента. Как только заехали в Башкирию, начало сильно стучать сердце, а уж в Уфе оно было готово выпрыгнуть из груди», — поделился с Башинформом танкист башбатальона имени Зорина.
А 10 ноября в зону СВО из Башкирии прибыл 100-й гуманитарный конвой. Из Уфы обоз со всем необходимым для бойцов проводил Глава республики. «Он собран всеми нашими жителями. И взрослыми, и молодыми, и бабушками, и мужчинами, и богатые и бедные — все вложили сюда толику своей души, своей энергии», — сказал 8 ноября Радий Хабиров. По его словам, «всё, что мы туда везём, помогает бойцам остаться живыми и здоровыми, помогает выполнить свои боевые задачи».
Перед отправкой Радий Хабиров вручил почётные грамоты и благодарности Главы РБ спасателям, водителям, предпринимателям, трудовым коллективам, принимающим активное участие в формировании и доставке гуманитарных грузов. Среди них водитель «Башавтотранса» Олеся Иванчина, которая привозит военнослужащих в отпуск и обратно. «Ездить в зону боевых действий не страшно. Это моя работа и благодарю руководство за доверие», — поделилась она.
100-й гумконвой привез на передовую 28 автомобилей повышенной проходимости, бани, пиломатериалы, дрова, печи-буржуйки, бензопилы, генераторы, тёплую одежду, воду, продукты, медикаменты, посылки от родственников, а также сено и овёс для башкирских лошадей в зоне СВО.
Как живут воины на передовой, показал боец из Башкирии механик-водитель ЗРК «Тор». В ролике можно увидеть замаскированный блиндаж, который бойцы соорудили своими руками, там есть спальня, столовая, баня и книжный уголок.
Тем временем житель Башкирии ушел добровольцем на СВО вслед за мобилизованным сыном. Мужчина служит в танковых войсках под позывным «Лесник» — это в 300 километрах от сына, узнал Башинформ. Также подписала контракт и уезжает в зону СВО поваром многодетная жительница Куюргазинского района. На время отъезда мамы дети останутся под присмотром бабушки.
11 ноября Глава Башкирии рассказал читателям своего блога о Хамзе-хазрате и отце Викторе, которые уже больше года бок о бок словом и делом поддерживают бойцов на СВО. «“Святое братство” — фильм о них. Если кто-то не видел, найдите полчаса, посмотрите», — призвал Радий Хабиров.
Желающие заключить контракт жители Башкирии могут обращаться по номеру 177, 122, (347) 218−19−19 или в ближайший офис МФЦ. По указу Главы Башкирии призванные по мобилизации при заключении контракта после 10 ноября этого года получат дополнительную выплату в 100 тысяч рублей. В итоге единовременная выплата контрактникам составит около 400 тысяч рублей, выяснил Башинформ.
На самоизоляции из-за ковида
9 ноября стало известно, что Глава Башкирии Радий Хабиров ушел на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции. Информацию «Башинформу» подтвердили в пресс-службе администрации руководителя региона.
«Да, у Главы Башкортостана — положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции», — сообщили информационному агентству.
10 ноября в России отметили День сотрудника органов внутренних дел. С праздником личный состав и ветеранов МВД поздравили президент страны Владимир Путин и Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом и своей решительностью, мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел, закладывали их легендарные традиции», — отметил в своем поздравлении глава государства.
«Для России, для нас в Башкортостане этот праздник очень важный, потому что именно к нашим полицейским мы обращаемся в самые тяжелые минуты, — подчеркнул Радий Хабиров. — У них мы просим помощи, когда сталкиваемся с несправедливостью и нарушением правопорядка. Они стоят на страже законности, они охраняют общественную безопасность, они борются с преступностью и терроризмом», — написал Глава в соцсетях.
В честь праздника в Уфе прошло торжественное собрание с участием руководителей правоохранительных органов, министерств и ведомств Башкортостана, сотрудников и ветеранов МВД. От имени Главы Башкортостана и правительства с праздником поздравил премьер-министр Андрей Назаров. Он, в частности, рассказал, что в республике только за 9 месяцев этого года раскрыто более 20 тысяч преступлений, включая свыше 4 тысяч тяжких и особо тяжких, 2363 факта сбыта наркотиков, 1159 — коррупции. При этом число преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 11%, на 9% уменьшилось количество погибших в ДТП. В знак признания успехов в укреплении законности и обеспечении правопорядка премьер вручил 13 участникам мероприятия высшие республиканские награды.