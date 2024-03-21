Politico узнало о предупреждении Макрона о риске поражения Украины

Песков в ответ на это заявил, что «Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он это не отрицает». По словам представителя Кремля, речь не идет о «какой-то двусмысленности в переводе». По информации Le Monde, план отправки своих военных на Украину французские власти в условиях «величайшей секретности» рассматривали еще с лета 2023 года.