События недели в фотографиях

20 мая. Дональд Трамп совершил свою первую зарубежную поездку в качестве президента. В ходе визита главы США в Саудовскую Аравию страны заключили военные контракты на $110 мрлд. Также король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза — за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества.

Источник: AP 2017

20 мая. Младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин, 33-летняя Пиппа Мидллтон, вышла замуж за миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза. Подружкой невесты стала двухлетняя принцесса Шарлотта. Свадьбу журналисты окрестили «главным светским событием года».

Источник: AP 2017

21 мая. Сборная Швеции завоевала золото чемпионата мира по хоккею. Счет финальной игры с командой Канады составил 2:1. В честь победы шведская почта выпустила новую марку, на которой запечатлен момент, когда нападающий Вильям Нюландер, празднуя победу, повалил с ног вратаря Хенрика Лундквиста.

Источник: РИА "Новости"

21 мая. В США состоялась телепремьера нового сезона «Твин Пикс». Критики в целом положительно оценили долгожданное продолжение культового сериала Дэвида Линча.

Источник: AP 2017

22 мая. Несколько тысяч человек выстроились в длинную очередь к мощам святителя Николая Чудотворца, которые были доставлены из Италии в Россию. Доступ верующих осуществляется ежедневно с 8:00 до 21:00. После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург.

Источник: РИА "Новости"

22 мая. Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России, Британии и других странах).

Источник: AP 2017

23 мая. Сервис Android Pay заработал в России. Теперь владельцы смартфонов, планшетов и смарт-часов с операционной системой Android могут оплачивать покупки с помощью своего мобильного устройства.

Источник: РИА "Новости"

23 мая. В театре «Гоголь-центр» и в квартире его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) похитили около 200 миллионов рублей, выделенных правительством на развитие и популяризацию искусства.

Источник: РИА "Новости"

24 мая. В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл голландский «Аякс» со счетом 2:0. Команда выиграла этот престижный турнир впервые в своей истории.

Источник: AP 2017

24 мая. Протесты в Каракасе и других крупных городах Венесуэлы принимают все более ожесточенный характер. Почти ежедневно поступает информация об убитых и раненых на уличных акциях.

Источник: AFP 2017

25 мая. Для выпускников российских школ прозвенел последний звонок, скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены и подавать заявления в вузы.

Источник: РИА "Новости"

25 мая. Световое шоу прошло в честь 60-летия гостиницы «Украина». Зрителям показали на фасаде советские барельефы, «Рабочего и колхозницу», эмблему Олимпиады-80 и олимпийского мишку.

Источник: РИА "Новости"

26 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета получил ученую степень.

Источник: Reuters

26 мая. С восточного побережья Северного острова Новой Зеландии стартовала ракета-носитель сверхлегкого класса Electron американской аэрокосмической компании Rocket Lab. Таким образом Новая Зеландия стала одиннадцатой страной в мире, с территории которой был произведен пуск космической ракеты.