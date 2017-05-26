События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 20 по 26 мая 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 20 по 26 мая 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
20 мая. Дональд Трамп совершил свою первую зарубежную поездку в качестве президента. В ходе визита главы США в Саудовскую Аравию страны заключили военные контракты на $110 мрлд. Также король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза — за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества.
20 мая. Младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин, 33-летняя Пиппа Мидллтон, вышла замуж за
21 мая. Сборная Швеции завоевала золото чемпионата мира по хоккею. Счет финальной игры с командой Канады составил 2:1. В честь победы шведская почта выпустила новую марку, на которой запечатлен момент, когда нападающий Вильям Нюландер, празднуя победу, повалил с ног вратаря Хенрика Лундквиста.
21 мая. В США состоялась телепремьера нового сезона «Твин Пикс». Критики в целом положительно оценили долгожданное продолжение культового сериала Дэвида Линча.
22 мая. Несколько тысяч человек выстроились в длинную очередь к мощам святителя Николая Чудотворца, которые были доставлены из Италии в Россию. Доступ верующих осуществляется ежедневно с 8:00 до 21:00. После 12 июля ковчег с мощами перевезут в
22 мая. Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России, Британии и других странах).
23 мая. Сервис Android Pay заработал в России. Теперь владельцы смартфонов, планшетов и
23 мая. В театре «Гоголь-центр» и в квартире его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) похитили около 200 миллионов рублей, выделенных правительством на развитие и популяризацию искусства.
24 мая. В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл голландский «Аякс» со счетом 2:0. Команда выиграла этот престижный турнир впервые в своей истории.
24 мая. Протесты в Каракасе и других крупных городах Венесуэлы принимают все более ожесточенный характер. Почти ежедневно поступает информация об убитых и раненых на уличных акциях.
25 мая. Для выпускников российских школ прозвенел последний звонок, скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены и подавать заявления в вузы.
25 мая. Световое шоу прошло в честь 60-летия гостиницы «Украина». Зрителям показали на фасаде советские барельефы, «Рабочего и колхозницу», эмблему Олимпиады-80 и олимпийского мишку.
26 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета получил ученую степень.
26 мая. С восточного побережья Северного острова Новой Зеландии стартовала