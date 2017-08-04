События недели в фотографиях

29 июля. Новый американский авианосец «Джеральд Форд» произвел запуск и посадку палубного самолета с помощь катапульты, а также аэрофинишера, работающих на электричестве. До этого на кораблях подобного класса для старта летательных аппаратов использовались только паровые устройства.

Источник: Reuters

29 июля. США и Южная Корея провели учения с боевой стрельбой в ответ на действия КНДР: ранее появились сообщения о пуске в республике новой, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море.

Источник: AP 2017

30 июля. Несколько полицейских пострадали в результате взрыва, который произошел в столице Венесуэлы Каракасе во время акции протеста. С начала апреля в столкновениях между оппозицией и органами правопорядка погибли более 100 человек.

Источник: Reuters

30 июля. Лесные пожары бушуют в Греции, угрожая жилым районам. Спасатели пытаются остановить огонь на юго-восточной окраине Афин.

Источник: AP 2017

31 июля. Боснийский спортсмен Лоренс Листо прыгает со Старого моста во время 451 традиционного соревнования по нырянию в городе Мостар.

Источник: Reuters

31 июля. В Кельне на канатной дороге, проложенной над Рейном, одна из кабинок врезалась в опору. Более 76 пассажиров были эвакуированы с высоты 40 метров над землей. Это первая авария за 60 лет эксплуатации.

Источник: AP 2017

1 августа. Подсудимые из «банды ГТА» напали на конвой во время заседания в Мособлсуде. В результате перестрелки трое преступников были убиты.

Источник: РИА "Новости"

1 августа. МИД РФ лишил посольство США права пользоваться дачей в Серебряном Бору. Подобные меры были приняты в связи с конфискацией российской дипсобственности в штатах.

Источник: РИА "Новости"

2 августа. На военном складе в районе абхазского поселка Приморское произошел взрыв боеприпасов. В результате инцидента погибли две туристки из России. Также в Минздраве сообщили о 64 пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

2 августа. Мария Шарапова провела первый матч после травмы, обыграв американку Дженнифер Брэйди. Однако после игры российская спортсменка снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за повреждения левого предплечья.

Источник: Reuters

3 августа. Украинский боксер Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру. Спортсмен проиграл свой последний бой против британца Энтони Джошуа, а это значит, что реванша не будет. 41-летний Кличко провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений.

Источник: AP 2017

3 августа. Индонезийский вулкан Синабунг начал извергать из себя потоки лавы, выпускать облака пепла и горячего дыма на высоту более четырех километров. В 2010 году он снова стал действующим после 400 лет «спячки».

Источник: AFP 2017

4 августа. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар перешел в «ПСЖ». Форвард выкупил свой контракт у «Барселоны» за рекордные в истории футбола € 222 млн.

Источник: Reuters

4 августа. Ежегодные скачки на пляже испанского города Санлукаре-де-Баррамеда одни из старейших в Европе. Согласно легенде, с помощью подобного состязания рыбаки Санлукара решали, кто первый повезёт свой улов на прилавки.