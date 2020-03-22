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20:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 22 марта

В России за сутки заразился еще 61 человек, временно ограничено авиасообщение с другими странами, но метро в Москве закрывать не будут.

Коронавирус COVID-19
15:32 (мск)Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано321 943+24 853
Скончалось13 714+959
Выздоровело94 704+3 164
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:00 MSK, 22.03
Источник: РИА "Новости"

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло

За сутки в России появился еще 61 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Большинство заразившихся, 54 человека, проживают в Москве. Таким образом, общее число больных в России достигло 367.

Россия временно ограничила авиасообщение

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С 23 марта в стране вводится временный запрет на авиаперевозки из России на территорию иностранных государств. При этом разрешаются рейсы из Москвы в столицы всех государств. Кроме того, разрешаются чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в эти страны и возвращения россиян на родину.

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

По данным на утро 22 марта, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения. 336 человек умерли, 176 — излечились. Такая статистика вывела страну на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом. Первое и второе места занимают Китай и Италия.

Пустая улица Таймс-сквер в Манхэттене, 21 марта 2020 года | Источник: РИА "Новости"

В российских регионах построят дополнительные инфекционные боксы

Правительство приняло решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, Россия изучила опыт Китая и готова применить знания на деле.

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Молитвы написаны на старославянском языке, при этом в них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса.

Для Олимпиады в Токио разрабатывают альтернативный сценарий

Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, скорее всего, перенесут. Организационный комитет «Токио-2020» приступил к разработке альтернативных сценариев их проведения. Окончательное решение о переносе и новых датах будет принято Международным олимпийским комитетом.

Официальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио | Источник: AP 2020

Коронавирус стал болезнью, которая разделила общество

Вспышка коронавируса запомнится не только стремительным распространением болезни, но и ярко выраженным разделением общества на группы — молодые и старые, состоятельные и необеспеченные, пишут аналитики Bloomberg.

Метро в Москве не закроют

В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, «метро вообще невозможно остановить».

Богачи скупают аппараты ИВЛ

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В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса. По словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет.

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни «Uno» группы Little Big. Музыкант призывает людей перестать паниковать и заняться спортом, чтобы не заразиться коронавирусом во время эпидемии.

Рим превратился в город-призрак

В невероятном видео, снятом из салона автомобиля, показано, как столица Италии, излюбленное место туристов и паломников, стала безлюдной. Итальянское правительство усилило меры по борьбе с коронавирусом, закрыв все парки, сады и игровые площадки на срок не менее пяти дней.

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20 марта© Ньюстюб
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