Коронавирус COVID-19: главные события 22 марта

За сутки в России появился еще 61 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Большинство заразившихся, 54 человека, проживают в Москве. Таким образом, общее число больных в России достигло 367.
С 23 марта в стране вводится временный запрет на авиаперевозки из России на территорию иностранных государств. При этом разрешаются рейсы из Москвы в столицы всех государств. Кроме того, разрешаются чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан в эти страны и возвращения россиян на родину.
По данным на утро 22 марта, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения. 336 человек умерли, 176 — излечились. Такая статистика вывела страну на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом. Первое и второе места занимают Китай и Италия.
Правительство приняло решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. По словам
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Молитвы написаны на старославянском языке, при этом в них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса.
Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, скорее всего, перенесут. Организационный комитет «Токио-2020» приступил к разработке альтернативных сценариев их проведения. Окончательное решение о переносе и новых датах будет принято Международным олимпийским комитетом.
Вспышка коронавируса запомнится не только стремительным распространением болезни, но и ярко выраженным разделением общества на группы — молодые и старые, состоятельные и необеспеченные, пишут аналитики Bloomberg.
В Москве не будут закрывать метро
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
В невероятном видео, снятом из салона автомобиля, показано, как столица Италии, излюбленное место туристов и паломников, стала безлюдной. Итальянское правительство усилило меры по борьбе с коронавирусом, закрыв все парки, сады и игровые площадки на срок не менее пяти дней.