Коронавирус COVID-19: главные события 23 марта

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом. Все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек.
Дом президента РФ Владимира Путина — «понятие относительное», потому что он там, где живет, там и работает. А при участии президента в массовых мероприятиях Кремль продолжит проверять всех участников на коронавирус, сказал
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» в отношении главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой. В марте женщина уехала отдыхать в Испанию. По возвращении она не проинформировала руководство о своей поездке и не предприняла мер к 14-дневной изоляции. Позже стало известно, что Санникова больше не работает в этой должности.
Активность нового коронавируса должна резко упасть в
Мужчины заражаются в два раза чаще женщин, заявили в Министерстве здравоохранения России. Мужчины также чаще умирают от коронавируса, чем женщины. При этом о причинах такого явления пока трудно судить, отметили специалисты.
Пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула россиян к импульсивным закупкам «самого необходимого» — гречки, макарон, туалетной бумаги, спичек, мыла, соли и сахара. Подобный неприкосновенный запас делался советским человеком по инерции, неосознанно, как ритуал, который необходимо выполнять и не подвергать сомнению, считают обозреватели.
На сайте популярного англоязычного
Пользователи соцсетей под тегом #MyQuarantineInSixWords («Мой карантин в шести словах») максимально кратко описывают свой опыт самоизоляции, упражняясь в остроумии. Получается не только смешно, но и злободневно.
Сеть облетели кадры, как крупнейшие цветочные рынки в Нидерландах
Дизайнер из Словении Юре Товрлян изменил логотипы известных международных компаний. Теперь эти символы призывают держать социальную дистанцию, не выходить из дома и носить средства защиты.