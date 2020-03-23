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«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
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20:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 23 марта

Песков рассказал о возможной самоизоляции Путина, в Минздраве сделали прогноз о будущем распространении инфекции, а в Нидерландах уничтожают тысячи цветов.

Коронавирус COVID-19
19:02 (мск)Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано366 919+38 644
Скончалось16 096+1 730
Выздоровело100 879+5 223
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"
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Новые случаи заражения в России

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом. Все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек.

Песков прокомментировал возможную самоизоляцию Путина

Дом президента РФ Владимира Путина — «понятие относительное», потому что он там, где живет, там и работает. А при участии президента в массовых мероприятиях Кремль продолжит проверять всех участников на коронавирус, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ирина Санникова | Источник: СтГМУ

В России возбудили уголовное дело за нарушение карантина

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» в отношении главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой. В марте женщина уехала отдыхать в Испанию. По возвращении она не проинформировала руководство о своей поездке и не предприняла мер к 14-дневной изоляции. Позже стало известно, что Санникова больше не работает в этой должности.

В Минздраве рассказали, когда снизится распространение коронавируса

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Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. При этом он уточнил, что вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение.

В России мужчин назвали более уязвимыми для коронавируса

Мужчины заражаются в два раза чаще женщин, заявили в Министерстве здравоохранения России. Мужчины также чаще умирают от коронавируса, чем женщины. При этом о причинах такого явления пока трудно судить, отметили специалисты.

Россияне закупили гречку и тушенку

Пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула россиян к импульсивным закупкам «самого необходимого» — гречки, макарон, туалетной бумаги, спичек, мыла, соли и сахара. Подобный неприкосновенный запас делался советским человеком по инерции, неосознанно, как ритуал, который необходимо выполнять и не подвергать сомнению, считают обозреватели.

В США придумали слово для людей, массово скупающих продукты

На сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary появилось новое слово для обозначения людей, которые ринулись массово скупать продукты питания в магазинах из-за угрозы распространения коронавируса, — Covidiot. Оно происходит от названия заболевания, вызванного COVID-19, и слова «идиот».

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В соцсетях описали карантин в шести словах

Пользователи соцсетей под тегом #MyQuarantineInSixWords («Мой карантин в шести словах») максимально кратко описывают свой опыт самоизоляции, упражняясь в остроумии. Получается не только смешно, но и злободневно.

В Нидерландах уничтожают тысячи цветов

Сеть облетели кадры, как крупнейшие цветочные рынки в Нидерландах из-за карантина вынуждены уничтожать тысячи букетов, продажи которых упали практически до нуля.

Коронавирус «изменил» логотипы известных компаний

Дизайнер из Словении Юре Товрлян изменил логотипы известных международных компаний. Теперь эти символы призывают держать социальную дистанцию, не выходить из дома и носить средства защиты.

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