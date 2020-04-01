Коронавирус COVID-19: главные события 1 апреля

Коронавирусной инфекцией в России заразились уже 2 тысячи 777 человек в 75 регионах страны. За 24 часа число больных выросло на 440 человек. Скончались 24 человека, из них семеро — за последние сутки.
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Также кабмин наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями.
Президент России будет «максимально широко» использовать удаленный формат работы. По словам
Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился COVID-19. Он продолжает работать дистанционно. Вероятность получить высокую инфекционную дозу для медика в разы выше, чем для обычного человека, говорят специалисты.
Находящиеся на карантине по коронавирусу россияне будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое пребывание дома. Местонахождение граждан на карантине будут контролировать с помощью операторов связи.
Провинция Хубэй и город Ухань, считающийся «родиной» коронавируса, постепенно снимают ограничения после двухмесячного жесткого карантина. Здесь частично восстановили движение транспорта и работу метро, а с 8 апреля намерены возобновить авиасообщение. Начали открываться рынки и торговые центры.
После нескольких дней молчания мэрия Москвы наконец прокомментировала слухи о том, что для контроля режима самоизоляции жители столицы должны будут получать
Работодатели вынуждены принимать жесткие меры
В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии, по оценкам «Деловой России», работают более 1 млн человек. Это в основном сфера услуг. Без работы могут остаться от 500 тыс. до 1 млн москвичей.
Вынужденный домашний режим и нерабочая неделя привели к тому, что многие россияне стали покупать больше алкогольной продукции. Темпы продаж алкоголя выросли в полтора раза. Дефицита алкогольной продукции в целом не будет, но крепкие напитки подорожают, прогнозируют эксперты.
Сервис Flightradar24, который показывает авиационный трафик по всему миру, опубликовал новые анимированные карты. Они наглядно показывают, что за месяц количество полетов по всему миру сократилось более чем в 2,5 раза.
Пользователи соцсетей размещают под тегом #ImSoBoredI («Мне так скучно») самые странные и невероятные способы развеять скуку на карантине. Они наряжают питомцев, кромсают старые свитера и работают принтерами.