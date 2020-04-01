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21:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 1 апреля

Путин начал работать удаленно, Ухань возвращается к жизни, а в Москве вводят систему слежения за нарушителями карантина.

Коронавирус COVID-19
21:43 (мск)СК в Подмосковье проверит историю о мужчине, который скрыл коронавирус
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано911 308 +73 247
Скончалось45 497 +4 236
Выздоровело191 673 +15 936
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:20 MSK, 01.04
Источник: Агентство «Москва»

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в России выросло

Коронавирусной инфекцией в России заразились уже 2 тысячи 777 человек в 75 регионах страны. За 24 часа число больных выросло на 440 человек. Скончались 24 человека, из них семеро — за последние сутки.

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Также кабмин наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями.

Путин будет работать удаленно

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Президент России будет «максимально широко» использовать удаленный формат работы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле принимают меры предосторожности и стараются работать дистанционно.

Что известно о коронавирусе у главврача больницы в Коммунарке

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился COVID-19. Он продолжает работать дистанционно. Вероятность получить высокую инфекционную дозу для медика в разы выше, чем для обычного человека, говорят специалисты.

Источник: РИА "Новости"

Мишустин рассказал о правилах самоизоляции

Находящиеся на карантине по коронавирусу россияне будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое пребывание дома. Местонахождение граждан на карантине будут контролировать с помощью операторов связи.

Как выглядит Ухань после карантина (фото)

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Провинция Хубэй и город Ухань, считающийся «родиной» коронавируса, постепенно снимают ограничения после двухмесячного жесткого карантина. Здесь частично восстановили движение транспорта и работу метро, а с 8 апреля намерены возобновить авиасообщение. Начали открываться рынки и торговые центры.

Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином

После нескольких дней молчания мэрия Москвы наконец прокомментировала слухи о том, что для контроля режима самоизоляции жители столицы должны будут получать QR-коды. Технология по их генерации через портал mos.ru уже готова.

«До лучших времен»: истории лишившихся работы из-за пандемии россиян

Работодатели вынуждены принимать жесткие меры из-за экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. По данным Центра стратегических разработок, каждая третья компания уже сократила штат, а каждая вторая планирует уменьшить число сотрудников на 12−14% в ближайшие дни.

Источник: Reuters

До миллиона москвичей могут лишиться работы

В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии, по оценкам «Деловой России», работают более 1 млн человек. Это в основном сфера услуг. Без работы могут остаться от 500 тыс. до 1 млн москвичей.

Что будет с ценами на спиртные напитки

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Вынужденный домашний режим и нерабочая неделя привели к тому, что многие россияне стали покупать больше алкогольной продукции. Темпы продаж алкоголя выросли в полтора раза. Дефицита алкогольной продукции в целом не будет, но крепкие напитки подорожают, прогнозируют эксперты.

Коронавирус изменил воздушный трафик

Сервис Flightradar24, который показывает авиационный трафик по всему миру, опубликовал новые анимированные карты. Они наглядно показывают, что за месяц количество полетов по всему миру сократилось более чем в 2,5 раза.

В Сети показали, как избавляются от скуки на карантине

Пользователи соцсетей размещают под тегом #ImSoBoredI («Мне так скучно») самые странные и невероятные способы развеять скуку на карантине. Они наряжают питомцев, кромсают старые свитера и работают принтерами.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:05 MSK, 01.04
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