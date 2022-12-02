В Японии начнут получать энергию из выпавшего снега Природные катаклизмы обратят на пользу человеку
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Россияне назвали достойный размер пенсии
Скончался актер из фильма «Зеленая книга»
Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022
Песков: Байден ставит неприемлемые условия для переговоров
Эксперт объяснила необходимость введения масочного режима
Главное
Спецоперация на Украине
19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

Отставка Кудрина с поста главы Счетной палаты

Источник: РИА "Новости"

Алексей Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты. Чиновник рассказал, что провел в госсекторе около 25 лет и теперь хотел бы сосредоточиться на «больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей». Совет Федерации одобрил досрочную отставку Кудрина: за проголосовал 151 сенатор, 1 воздержался.

Индексация зарплат бюджетников в январе

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников бюджетного сектора экономики. На совещании с правительством глава государства сообщил, что целевые показатели по зарплатам бюджетников сейчас выполняют только десять регионов, «и то не на сто процентов». Нуждающимся в помощи регионам нужно предоставить финансы, заявил президент.

Провал топ-сборных на ЧМ-2022 в Катаре

Источник: Reuters

Сборная Бельгии, призер ЧМ-2018, не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре, сыграв в последнем матче с командой Хорватии вничью. Также в плей-офф мундиаля не вышла сборная Германии, заняв в группе только третье место.

Приговор братьям Магомедовым

Источник: РИА "Новости"

Суд в Москве вынес приговор основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову, по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Суд назначал Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима и штраф в 2,5 млн рублей, а Магомеду Магомедову — 18 лет и аналогичный штраф.

Сноуден принял присягу на российское гражданство

Источник: AP 2022

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. По словам его адвоката, гражданство РФ собирается получить и его супруга. Российское гражданство Сноудену предоставили в конце сентября — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Единый реестр иноагентов

Источник: РИА "Новости"

Минюст РФ опубликовал объединенный реестр иностранных агентов. В список включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. В общей сложности в перечень вошли 493 организации и лица.

Умер бывший председатель КНР

Источник: AP 2022

Экс-председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Он был лидером страны с 1993 по 2002 год.

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Источник: AP 2022

Россиянам назвали наиболее выгодные для отпуска месяцы следующего года. Оказалось, что лучше всего уходить в заслуженный отпуск в те месяцы, в которых нет праздничных дней — тогда сотрудник почти не потеряет в финансовом плане по сравнению с зарплатой, которую мог бы заработать. В 2023 году выгодными для отпуска будут март, август и октябрь.

Большой адронный коллайдер остановили для экономии электроэнергии

Источник: Reuters

Из-за риска нехватки энергии работу Большого адронного коллайдера остановили на две недели раньше, чем планировалось. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) также сообщила, что в 2023 году эксплуатация коллайдера будет сокращена на 20%.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта