19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Отставка Кудрина с поста главы Счетной палаты
Алексей Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты. Чиновник рассказал, что провел в госсекторе около 25 лет и теперь хотел бы сосредоточиться на «больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей». Совет Федерации одобрил досрочную отставку Кудрина: за проголосовал 151 сенатор, 1 воздержался.
Индексация зарплат бюджетников в январе
Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников бюджетного сектора экономики. На совещании с правительством глава государства сообщил, что целевые показатели по зарплатам бюджетников сейчас выполняют только десять регионов, «и то не на сто процентов». Нуждающимся в помощи регионам нужно предоставить финансы, заявил президент.
Провал топ-сборных на ЧМ-2022 в Катаре
Сборная Бельгии, призер ЧМ-2018, не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре, сыграв в последнем матче с командой Хорватии вничью. Также в плей-офф мундиаля не вышла сборная Германии, заняв в группе только третье место.
Приговор братьям Магомедовым
Суд в Москве вынес приговор основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову, по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Суд назначал Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима и штраф в 2,5 млн рублей, а Магомеду Магомедову — 18 лет и аналогичный штраф.
Сноуден принял присягу на российское гражданство
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. По словам его адвоката, гражданство РФ собирается получить и его супруга. Российское гражданство Сноудену предоставили в конце сентября — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Единый реестр иноагентов
Минюст РФ опубликовал объединенный реестр иностранных агентов. В список включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. В общей сложности в перечень вошли 493 организации и лица.
Умер бывший председатель КНР
Экс-председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Он был лидером страны с 1993 по 2002 год.
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году
Россиянам назвали наиболее выгодные для отпуска месяцы следующего года. Оказалось, что лучше всего уходить в заслуженный отпуск в те месяцы, в которых нет праздничных дней — тогда сотрудник почти не потеряет в финансовом плане по сравнению с зарплатой, которую мог бы заработать. В 2023 году выгодными для отпуска будут март, август и октябрь.
Большой адронный коллайдер остановили для экономии электроэнергии
Из-за риска нехватки энергии работу Большого адронного коллайдера остановили на две недели раньше, чем планировалось. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) также сообщила, что в 2023 году эксплуатация коллайдера будет сокращена на 20%.