Яйца: почему повышались цены и что будет с ними дальше? — мнения экспертов

Первый скачок цен произошёл в сентябре, когда стоимость яиц в России в среднем выросла на 8%. В октябре процент увеличился ещё на пять единиц, а к ноябрю достиг 15%. В декабре яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов: их цена поднялась на 10−20% в 46 российских регионах. Правда специалисты отмечают, что сумма увеличилась и за покупку других продуктов: охлажденная и мороженая курица подорожала на 30%, а сливочное масло — на 2%. При этом снизилась стоимость за макароны примерно на 5%.
По данным Росстата, за 2023 году куриные яйца в России подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%.
Из-за чего яйца начали дорожать?
Повышенный спрос.
Причин этому несколько. Во-первых, вырос спрос на продукт. По данным директора центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Натальи Шагайды — на 4% за период с января по сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Дальше мнение экспертов расходятся. Кто-то говорит, что за популярностью продукта стоит повышение доходов граждан.
«Это связано с заметно возросшей покупательной способностью населения, чьи зарплаты вместе с социальными выплатами ускоренно растут уже более полугода. Помимо этого, к числу потребителей в России прибавилось более 3 млн жителей новых регионов», — считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, чьи слова цитирует «РБК».
Другие уверены, что население в России беднеет, отсюда и спрос на продукт, содержащий белок. Подобное мнение поддерживает экономист, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. По её словам, покупательская способность падает, а стоимость куриного мяса повышается. И люди в погоне за доступным белком обратили внимание на яйца.
Уменьшились объёмы производства.
По словам Шагайды, с января по октябрь яиц произвели больше, чем за этот же период прошлогоднего периода. Но в августе и сентябре произошли «провалы», при которых уровень выпуска продукта в сравнении с предыдущим месяцем был меньше. Отсюда получается, что популярность яиц возросла, а предложение «просело». Появился дисбаланс. Об этом в ходе Прямой Линии также говорил Владимир Путин.
Подорожание производства.
«Производство подорожало, дороже стали большинство составляющих, влияющих на конечную цену — от стоимости инкубационного яйца и кормовых добавок до тарифов на коммунальные платежи и транспортные услуги для доставки готовой продукции», — пояснила Тарасова изданию «Подмосковье сегодня».
Слова экономиста подтвердила и заведующая кафедрой факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Алла Гончар, сообщив о подорожании импортных кормовых добавок из-за санкций. В связи с этим также увеличилась цена на яйца.
«Одной из возможных причин может быть увеличение затрат на производство яиц. Ежегодно птицефабрики закупают тысячи тонн кормовых добавок», — отметила специалист.
Сокращение производства в Ленобласти, по словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олега Малащенко, произошло планово. В 2023 году упор сделали на создание репродуктов первого и второго порядков. Это позволит в дальнейшем основательно нарастить выпуск яиц.
Эпидемиологическая ситуация.
Вспышки птичьего гриппа повлияли на закрытие нескольких птицефабрик в России, сообщил заместитель председателя Правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По данным Россельхознадзора, заболевание выявили на шести предприятиях.
Дефицит работников.
Один из факторов, повлиявших на уровень производства стала нехватка рабочей силы. Именно с этой проблемой столкнулась Ленобласть, которая считается ведущим российским регионом по производству куриных яиц. Отток мигрантов после существенного ослабления курса рубля негативно сказалось на ситуации «Синявинской птицефабрики». Показатель дефицита работников предприятие оценивало в 25—30%.
Низкий уровень рентабельности
Глава Росптицесоюза Владимир Фисинин озвучил, что в 2023 году рентабельность производства яиц составляла 9%, тогда как для стабильной работы птицефабрик должна достигать 15%.
Наценка в магазинах.
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в декабре заявлял, что примерно 80−90% яиц торговые сети получают по длительным контрактам. Цена находится около того уровня, который устанавливали в начале года. Условия контактов не позволяют их повышать.
«А вот все эти остальные объёмы, которые сети добирают себе уже в рамках своих стратегий, они закупаются уже на тендерах, на аукционах, где уже идёт такое ценообразование», — добавил он.
Отличаются данные у главы Росптицесоюза Галины Бобылевой: примерно 60% яиц по долгосрочным контрактам. Оставшиеся 40% «добивались» на торгах у птицеводческих предприятий. При этом яйца покупались по той цене, какую устанавливал ритейл. Повышение отпускных цен на продукт составило 10% — средний уровень за десяток яиц находился на уровне 70 рублей.
Какие меры по снижению стоимости предприняли в правительстве РФ?
ФАС рекомендовала розничным сетям снизить наценку на продукт в 5% ориентировочно до 5 марта 2024 года. Такое решение поддержали «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус».
По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко до 19 декабря должен был появится план действий по наращиваю производства. Но на воплощение его в жизнь нужно время.
С 1 января по 24 июня 2024 года правительство страны обнулило ввозные пошлины на поставки до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. В Россию продукт поставляется из Турции и Азербайджана.
Для птицефабрик снизят оплаты за потребление электроэнергии. Предложение разослано в профильные организации и ведомства.
В качестве государственных мер поддержки производителей мяса птицы и яиц Минсельхоз нацелен на заключение прямых контрактов с торговыми сетями.
Будет проведён ряд проверок. Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минпромторг осуществят анализ того, как изменилось потребление куриного мяса и яиц в последние три года. После этого ведомства предоставят стратегию по повышению объёмов производства. Генпрокуратура России проверит обоснованность повышения цен на обсуждаемый продукт. На выявление возможных признаков картельного сговора ритейлеров создана межведомственная экспертная с участием ФАС, Минпромторга, Минсельхоза, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Уже возбуждено несколько антимонопольных дел.
Ситуацию взяли на контроль три профильных комитета нижней палаты парламента по поручению Вячеслава Володина.
Власти отмечают, что яйца входят в перечень социально значимых продуктов, поэтому при повышении цен на них в одном из российских регионов более чем на 10% в течение 60 дней, для продукта планируют установить предел розничной цены сроком до 90 дней.
Как дальше будет развиваться ситуация с ценами на яйца?
По данным Росстата, с 10 по 15 января 2024 года, впервые с конца июня, зафиксировано снижение цен на продукт на 0,2%. Минсельхоз сообщил, что на это в частности повлиял ввоз яиц из-за рубежа — Турции и Азербайджана.
«Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении министерства.
Глава Росптицесоюза Галина Бобылева сообщила, что не стоит ждать особого снижения цен после начала иностранных поставок. Причин тому несколько. Получаемые объемы слишком малы в масштабах производства нашей страны, а также закупочные цены в Турции и Азербайджане, откуда идут доппоставки продукта, такие же или выше. Она считает, что стоимость 110−125 рублей за десяток яиц является нормальной, справедливой и адекватной.
Дмитрий Леонов из «Руспродсоюз» отметил, что импорт дополнит предложение товара, но не решит динамику цен.
«На наш взгляд, импорт может дать небольшое дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность от этого не улучшится, отрасль инвестиционную привлекательность не обретет, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учётом логистики вряд ли будут ниже российских даже при нулевой пошлине».