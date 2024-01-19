Яйца: почему повышались цены и что будет с ними дальше? — мнения экспертов

Первый скачок цен произошёл в сентябре, когда стоимость яиц в России в среднем выросла на 8%. В октябре процент увеличился ещё на пять единиц, а к ноябрю достиг 15%. В декабре яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов: их цена поднялась на 10−20% в 46 российских регионах. Правда специалисты отмечают, что сумма увеличилась и за покупку других продуктов: охлажденная и мороженая курица подорожала на 30%, а сливочное масло — на 2%. При этом снизилась стоимость за макароны примерно на 5%.