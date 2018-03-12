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Новости от m24.ru

12:28 (мск)m24.ru
Стриптиз или стервятники? Самые необычные похоронные обряды в миреПочему в Китае на похороны приглашают стриптизерш и зачем на Филиппинах покойнику дают сигарету и самогон — читайте в материале портала Москва 24.
7 мартаm24.ru
Стрельба произошла в гостинице в ЛюберцахВ результате инцидента погиб мужчина и пострадала женщина.
6 мартаm24.ru
Жилой дом по реновации в районе Котловка могут достроить до конца года14-этажный двухсекционный жилой дом общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 104 квартиры.
5 мартаm24.ru
Рособрнадзор запретил прием в Московский гуманитарно-экономический университетТакже запрещен прием в Институт телевидения, бизнеса и дизайна.
3 мартаm24.ru
В выходные в Москве ожидается снегопадБалканский циклон придет в столичный регион на смену холодам.
1 мартаm24.ru
Один день из жизни столичного пожарногоВыясним, как московские пожарные борются с огнем, до какого этажа достанет самый высокий подъемник и как вести себя на пожаре.
28 февраляm24.ru
Впервые голосующие москвичи получат билеты на концерты звездКонцерты будут проходить в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта.
25 февраляm24.ru
Мужчина получил огнестрельное ранение на западе МосквыНеизвестный выстрелил в мужчину в столичном районе Тропарево-Никулино, сообщает Агентство «Москва».
24 февраляm24.ru
Мороз не отступает. Погода в столице достигнет температурного минимумаВ ночь на 24 февраля в столице может похолодать до минус 25 градусов.
24 февраляm24.ru
Шанс на миллион. Как появились лотереи и сколько страны на них зарабатываютПортал Москва 24 рассказывает о малоизвестных и курьезных страницах богатой на события истории лотерей.
21 февраляm24.ru
Глава Гидрометцентра пошутил о погоде в столице 8 мартаПо словам Романа Вильфанд, на праздник температура воздуха, вероятно, будет выше нуля по Фаренгейту.
21 февраляm24.ru
Под землей на позитиве. Один день из жизни машиниста метроКак машинисты метро готовятся к выезду на линию, справляются с одиночеством в кабине и какие системы их страхуют.
18 февраляm24.ru
Количество мест для стажировки в мэрии столицы выросло в три разаКоличество мест в новом наборе программы стажировки в правительстве столицы для молодежи увеличилось примерно втрое — до 200.
15 февраляm24.ru
Столичные загсы назвали самые необычные детские имена 2017 годаМосковские загсы назвали самые необычные детские имена 2017 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
12 февраляm24.ru
В Токио возведут первый в мире 70-этажный небоскреб из дереваНа его строительство, по оценкам специалистов, уйдет 185 тысяч кубометров древесины.
12 февраляm24.ru
Стали известны подробности эксплуатации упавшего в Подмосковье Ан-148Стали известны подробности об эксплуатации упавшего в Подмосковье самолета Ан-148. В 2018 году самолет начал летать с 15 января и уже провел более 100 вылетов.
9 февраляm24.ru
От пошлости до спорта: неожиданные факты о стриптизе в день его рождения9 февраля 1893 года, ровно 125 лет назад, в легендарном парижском кабаре «Мулен Руж» впервые в современной истории был показан стриптиз.
5 февраляm24.ru
Военную технику вывели на улицы Москвы для борьбы со снегомОб этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
2 февраляm24.ru
Жилье останется в семье. Продажу микродолей в квартирах хотят запретитьНа рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий владение микродолями квартиры не членам одной семьи.
27 январяm24.ru
Человек пострадал при столкновении самосвала и легковушки на МКАДОдин человек пострадал при столкновении самосвала и легкового автомобиля на МКАД. Инцидент произошел в районе Капотни.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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