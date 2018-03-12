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Новости от m24.ru
12:28 (мск)
m24.ru
Стриптиз или стервятники? Самые необычные похоронные обряды в мире
Почему в Китае на похороны приглашают стриптизерш и зачем на Филиппинах покойнику дают сигарету и самогон — читайте в материале портала Москва 24.
7 марта
m24.ru
Стрельба произошла в гостинице в Люберцах
В результате инцидента погиб мужчина и пострадала женщина.
6 марта
m24.ru
Жилой дом по реновации в районе Котловка могут достроить до конца года
14-этажный двухсекционный жилой дом общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 104 квартиры.
5 марта
m24.ru
Рособрнадзор запретил прием в Московский гуманитарно-экономический университет
Также запрещен прием в Институт телевидения, бизнеса и дизайна.
3 марта
m24.ru
В выходные в Москве ожидается снегопад
Балканский циклон придет в столичный регион на смену холодам.
1 марта
m24.ru
Один день из жизни столичного пожарного
Выясним, как московские пожарные борются с огнем, до какого этажа достанет самый высокий подъемник и как вести себя на пожаре.
28 февраля
m24.ru
Впервые голосующие москвичи получат билеты на концерты звезд
Концерты будут проходить в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта.
25 февраля
m24.ru
Мужчина получил огнестрельное ранение на западе Москвы
Неизвестный выстрелил в мужчину в столичном районе Тропарево-Никулино, сообщает Агентство «Москва».
24 февраля
m24.ru
Мороз не отступает. Погода в столице достигнет температурного минимума
В ночь на 24 февраля в столице может похолодать до минус 25 градусов.
24 февраля
m24.ru
Шанс на миллион. Как появились лотереи и сколько страны на них зарабатывают
Портал Москва 24 рассказывает о малоизвестных и курьезных страницах богатой на события истории лотерей.
21 февраля
m24.ru
Глава Гидрометцентра пошутил о погоде в столице 8 марта
По словам Романа Вильфанд, на праздник температура воздуха, вероятно, будет выше нуля по Фаренгейту.
21 февраля
m24.ru
Под землей на позитиве. Один день из жизни машиниста метро
Как машинисты метро готовятся к выезду на линию, справляются с одиночеством в кабине и какие системы их страхуют.
18 февраля
m24.ru
Количество мест для стажировки в мэрии столицы выросло в три раза
Количество мест в новом наборе программы стажировки в правительстве столицы для молодежи увеличилось примерно втрое — до 200.
15 февраля
m24.ru
Столичные загсы назвали самые необычные детские имена 2017 года
Московские загсы назвали самые необычные детские имена 2017 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
12 февраля
m24.ru
В Токио возведут первый в мире 70-этажный небоскреб из дерева
На его строительство, по оценкам специалистов, уйдет 185 тысяч кубометров древесины.
12 февраля
m24.ru
Стали известны подробности эксплуатации упавшего в Подмосковье Ан-148
Стали известны подробности об эксплуатации упавшего в Подмосковье самолета Ан-148. В 2018 году самолет начал летать с 15 января и уже провел более 100 вылетов.
9 февраля
m24.ru
От пошлости до спорта: неожиданные факты о стриптизе в день его рождения
9 февраля 1893 года, ровно 125 лет назад, в легендарном парижском кабаре «Мулен Руж» впервые в современной истории был показан стриптиз.
5 февраля
m24.ru
Военную технику вывели на улицы Москвы для борьбы со снегом
Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
2 февраля
m24.ru
Жилье останется в семье. Продажу микродолей в квартирах хотят запретить
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий владение микродолями квартиры не членам одной семьи.
27 января
m24.ru
Человек пострадал при столкновении самосвала и легковушки на МКАД
Один человек пострадал при столкновении самосвала и легкового автомобиля на МКАД. Инцидент произошел в районе Капотни.
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