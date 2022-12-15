17:09 (мск), источник: Ведомости
МИД: в Косово боятся прямого столкновения с сербскими силовиками
Москва считает, что только ограниченный контингент Белграда может стабилизировать ситуацию.
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Москва ждет реакции Белграда на предложенные Россией способы нормализации ситуации в Косове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Посол России в Сербии находится в плотном контакте с сербским руководством. Есть поручение о конкретных шагах, заключающихся в предложении путей нормализации всей ситуации, мы ждем реакции Белграда», — сказала она.
В резолюции Совбеза ООН 1244 заложена основа для урегулирования ситуации и закреплена возможность возвращения в Косово до 1000 представителей сербских силовых структур для защиты проживающих там сербов, напомнила Захарова.
«В нынешних условиях [это] явилось бы способом стабилизации обстановки. Запрос данной меры со стороны Белграда был бы абсолютно легитимным и, на наш взгляд, действенным. Как и созыв для обсуждения этого вопроса заседания Совета безопасности ООН», — считает официальный представитель МИД.
Возможность возвращения в Косово ограниченного контингента сербских военных и полиции — это «главный раздражитель» для «западников» и их «косовских подопечных», они «с порога» отвергают этот вариант, называют его не приемлемым, сказала Захарова.
Ясно, что боятся прямого столкновения, которое способно похоронить планы противозаконной суверенизации Косова и делают все, чтобы воспрепятствовать появлению там сербских силовиков.
Необходимо «снять первопричину сценария, который заключается в целенаправленном угнетении сербов» в Косове, отметила Захарова.
По словам представителя МИД, возвращение в край сербских военных и полиции является принципиальным положением резолюции 1244. «Противники справедливого урегулирования тянут время. Однако решения Совбеза ООН не теряют своей актуальности. А посреднические усилия Запада, Евросоюза вы видите, к чему привели», — уточнила Захарова.
Обстановка в регионе вновь обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию.
Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
К баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами.
После этого президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание совбеза страны. По его итогам Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем для него в период, когда он занимал должность премьер-министра и президента страны.
Захарова возложила ответственность за ухудшение ситуации на лидеров Косова во главе с Курти. По ее мнению, цель «провокаторов» — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. «Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли “власти” в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косове», — отмечала Захарова.
12 декабря посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косова находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния. «Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная, я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния», — отметил дипломат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вучич не обращался к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в связи с обострением косовского кризиса.
14 декабря косовские албанцы провели силовой захват власти при поддержке полиции в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косова и Метохии (так официально называется эта территория Белградом). Об этом заявил в среду глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович. «Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа», — приводит ТАСС слова Петковича.
По сообщениям СМИ, косовары вошли в здание муниципалитета и под охраной косовской полиции провели заседание совета муниципалитета.
Они назначили депутатов из числа албанцев, которые принесли «присягу», после чего «избрали» главу муниципалитета (Неджат Углянин). По словам Петковича, Приштина добивается создания «моноэтнического албанского муниципалитета» и вытеснения из северной части Косовска-Митровицы всех сербов.
В этот же день президент Косова Вьоса Османи, Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление частично признанной республики в Евросоюз, сообщил местный телеканал RTK.
«Сегодня мы собрались вместе, чтобы приблизить нашу страну на один шаг к Европейскому союзу, тем самым способствуя тому, чтобы ЕС также стал на один шаг ближе к реализации проекта всей Европы, свободной и мирной. Для Косова и его граждан другой альтернативы никогда не было», — заявила Османи. Президент непризнанной Россией республики предупредила, что процесс вступления в ЕС «не будет гладким» и может занять много времени.