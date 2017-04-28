События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 22 по 28 апреля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 22 по 28 апреля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
22 апреля. По всему миру прошли марши в защиту науки. Тысячи ученых протестовали против политической атаки на научные факты.
22 апреля. На «Санкт-Петербург Арене» состоялась первая официальная встреча: в матче 24-го тура чемпионата России футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал».
23 апреля. Во Франции завершился первый тур президентских выборов. По его итогам борьбу продолжат центрист Эммануэль Макрон и националистка Марин Ле Пен. Разница в голосах между кандидатами составила лишь несколько процентов.
23 апреля. В подмосковном парке «Патриот» состоялась
24 апреля. Победу в первом туре президентских выборов во Франции одержал
24 апреля. Вертолет армии США с министром обороны Джеймсом Мэттисом на борту покидает
25 апреля.
25 апреля. Международное банкнотное сообщество выбрало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. За первое место также боролись 1 тыс. мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.
26 апреля. Российская теннисистка Мария Шарапова после 15-месячной дисквалификации за мельдоний впервые вышла на корт на турнире в Штутгарте. Возвращение спортсменки состоялось: она одержала победу над итальянкой Робертой Винчи.
26 апреля. В Китае спустили на воду в Даляне первый авианосец собственного производства. На деле корабль оказался модернизированной версией советского тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143 «Кречет».
27 апреля. Космический зонд «Кассини» впервые пролетел между Сатурном и его системой колец. Корабль передаст на Землю собранные во время прохождения инженерные данные, которые, как надеются ученые, помогут разрешить множество вопросов об истории планеты.
27 апреля. Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже. Молодые люди вышли на марш против обоих кандидатов в президенты Франции с лозунгом «Ни Ле Пен, ни Макрон».
28 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее следует заплатить $1 млрд за развертывание в стране американских противоракетных комплексов THAAD. В Сеуле такой вариант назвали «невозможным».
28 апреля. Четвертый этап чемпионата «Формулы-1» —