События недели в фотографиях

22 апреля. По всему миру прошли марши в защиту науки. Тысячи ученых протестовали против политической атаки на научные факты.

Источник: AP 2017

22 апреля. На «Санкт-Петербург Арене» состоялась первая официальная встреча: в матче 24-го тура чемпионата России футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал».

Источник: РИА "Новости"

23 апреля. Во Франции завершился первый тур президентских выборов. По его итогам борьбу продолжат центрист Эммануэль Макрон и националистка Марин Ле Пен. Разница в голосах между кандидатами составила лишь несколько процентов.

Источник: AFP 2017

23 апреля. В подмосковном парке «Патриот» состоялась военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина». Участие в воссоздании наступательной операции Красной армии приняли более ста каскадеров, было использовано несколько тысяч пиротехнических средств.

Источник: РИА "Новости"

24 апреля. Победу в первом туре президентских выборов во Франции одержал экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон. Своим избирателям он обещает построить «сильную Францию в Европе, которая защищает».

Источник: AFP 2017

24 апреля. Вертолет армии США с министром обороны Джеймсом Мэттисом на борту покидает штаб-квартиру миссии НАТО «Решительная поддержка» в афганской столице Кабуле.

Источник: AFP 2017

25 апреля. Экс-президент США Барак Обама впервые после ухода с поста главы государства выступил на публике. В своей речи перед молодежью в университете Чикаго он заявил, что собирается заняться работой с подрастающим поколением.

Источник: Reuters

25 апреля. Международное банкнотное сообщество выбрало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. За первое место также боролись 1 тыс. мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.

Источник: Swiss National Bank

26 апреля. Российская теннисистка Мария Шарапова после 15-месячной дисквалификации за мельдоний впервые вышла на корт на турнире в Штутгарте. Возвращение спортсменки состоялось: она одержала победу над итальянкой Робертой Винчи.

Источник: РИА "Новости"

26 апреля. В Китае спустили на воду в Даляне первый авианосец собственного производства. На деле корабль оказался модернизированной версией советского тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143 «Кречет».

Источник: Reuters

27 апреля. Космический зонд «Кассини» впервые пролетел между Сатурном и его системой колец. Корабль передаст на Землю собранные во время прохождения инженерные данные, которые, как надеются ученые, помогут разрешить множество вопросов об истории планеты.

Источник: NASA

27 апреля. Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже. Молодые люди вышли на марш против обоих кандидатов в президенты Франции с лозунгом «Ни Ле Пен, ни Макрон».

Источник: Reuters

28 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее следует заплатить $1 млрд за развертывание в стране американских противоракетных комплексов THAAD. В Сеуле такой вариант назвали «невозможным».

Источник: Reuters

28 апреля. Четвертый этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России стартовал в Сочи. Лучшее время в первой сессии свободных заездов показал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Вторым и третьи стали пилоты «Мерседес».