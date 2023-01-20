19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии
Масштабные изменения, в частности, увеличение численности, ждут российскую армию в период с 2023 по 2026 год.
Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины
Ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой ПВО Украины.
В Италии арестовали самого разыскиваемого босса «Коза ностра»
Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правосудия с 1993 года.
Население Китая сократилось на 850 тысяч человек
Местные СМИ отмечают, что сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.
В результате падения вертолета в Киевской области погибло руководство МВД Украины
Как минимум 14 человек, а также сразу несколько руководителей Министерства внутренних дел Украины погибли в результате падения вертолета в жилом массиве города Бровары Киевской области.
2022 год стал рекордным по числу беспорядков из-за еды и топлива
В прошлом году в 148 странах прошло 12,5 тыс. протестных акций, связанных с ростом цен на продовольствие, топливо и стоимость жизни. Протесты все чаще возникают в более богатых странах.
Умерла Джина Лоллобриджида
До последнего времени Лоллобриджида проживала на вилле на Аппиевой дороге в Риме.
Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года
Вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас представляется невозможным.