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Новости от РИА Новости

16:31 (мск)РИА Новости
Умер Олег ТабаковМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.
16:12 (мск)РИА Новости
Армянский священник прокомментировал заявления о Благодатном огнеЕРЕВАН, 12 мар — РИА Новости. Служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд считает искусственным ажиотаж вокруг заявления армянского священника о тайне схождения Благодатного огня.
16:09 (мск)РИА Новости
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пивоБЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами.
16:04 (мск)РИА Новости
Глава МВД Словакии покинул пост под давлением общественностиПРАГА, 12 мар — РИА Новости. После убийства словацкого журналиста Яна Куциака участники массовых митингов, ряд политиков, а также евродепутаты требовали отставки главы МВД республики Роберта Калиняка, решение о которой сам политик в итоге принял в понедельник.
15:59 (мск)РИА Новости
Фигурант «кокаинового дела» оказался членом «Единой России»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву Владимир Калмыков — член партии «Единая Россия» и бывший подводник, заявил в Мосгорсуде в понедельник его адвокат Андрей Шилаев.
15:58 (мск)РИА Новости
Фигуранты «кокаинового дела» назвали случившееся провокациейМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву считают случившееся провокацией, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
15:24 (мск)РИА Новости
Физики из России впервые попытались взломать «рабочую» квантовую сетьУченые и инженеры из Санкт-Петербурга и Казани создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи, объединившую две электрических подстанции в Ленинградской области, и потерпели поражение при попытке взломать ее, сообщает пресс-служба Университета ИТМО. «Успех испытаний подтверждает, что метод, реализованный в нашем комплексе, обеспечивает эффективность, экономичность и непревзойденный уровень безопасности.
14:45 (мск)РИА Новости
Очень требовательный начальник: Песков объяснил оценку Путиным его работыМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что критика со стороны главы государства — это рабочий процесс, поскольку Владимир Путин — очень требовательный начальник.
14:30 (мск)РИА Новости
Шувалов призвал стандартизировать систему оплаты труда чиновниковМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Система оплаты труда чиновников в федеральных министерствах и ведомствах должна быть унифицирована, этот вопрос обсуждается правительством и администрацией президента при подготовке проектов указа президента о системе органов исполнительной власти, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на коллегии Росреестра.
14:19 (мск)РИА Новости
В РПЦ рассказали о «скандализировании» темы Благодатного огняМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой.
13:48 (мск)РИА Новости
В ЕАО школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанцииХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Еврейской автономной области получила ожоги лица и рук после того, как перелезла через ограждение электроподстанции, чтобы сделать селфи, сообщает в понедельник прокуратура ЕАО.
13:22 (мск)РИА Новости
Голодец рассказала о россиянах, перешагнувших столетний рубежМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек и в ближайшие 7−8 лет увеличится почти на порядок, заявила в понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец.
12:36 (мск)РИА Новости
В Непале разбился пассажирский самолетЛайнер частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.
12:28 (мск)РИА Новости
Человечеству грозит новая глобальная эпидемия, заявили в ВОЗМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, сообщает Science Alert.
12:01 (мск)РИА Новости
Собянин рассказал об изменении продолжительности жизни в МосквеМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что продолжительность жизни москвичей может превысить восьмидесятилетний рубеж через пять лет — в 2023 или 2024 году, сообщается на персональном сайте мэра.
11:38 (мск)РИА Новости
Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в администрации президентаМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента РФ, признался, что данное предложение стало для него неожиданным, и назвал это большой честью.
11:26 (мск)РИА Новости
Илон Маск рассказал, как человечеству пережить Третью мировую войнуМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае Третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.
11:12 (мск)РИА Новости
Ученые рассказали, когда закончатся «антивспышки» на СолнцеМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30—31 марта 2018 года, сообщают астрономы.
09:41 (мск)РИА Новости
СМИ: Украина предложила построить в Австралии космодромМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.
09:34 (мск)РИА Новости
Минобороны опубликовало видео стрельб с применением снарядов «Краснополь»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с учения на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) провели стрельбы с применением снарядов «Краснополь».
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