Глава МВД Словакии покинул пост под давлением общественностиПРАГА, 12 мар — РИА Новости. После убийства словацкого журналиста Яна Куциака участники массовых митингов, ряд политиков, а также евродепутаты требовали отставки главы МВД республики Роберта Калиняка, решение о которой сам политик в итоге принял в понедельник.
Физики из России впервые попытались взломать «рабочую» квантовую сетьУченые и инженеры из Санкт-Петербурга и Казани создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи, объединившую две электрических подстанции в Ленинградской области, и потерпели поражение при попытке взломать ее, сообщает пресс-служба Университета ИТМО. «Успех испытаний подтверждает, что метод, реализованный в нашем комплексе, обеспечивает эффективность, экономичность и непревзойденный уровень безопасности.
Шувалов призвал стандартизировать систему оплаты труда чиновниковМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Система оплаты труда чиновников в федеральных министерствах и ведомствах должна быть унифицирована, этот вопрос обсуждается правительством и администрацией президента при подготовке проектов указа президента о системе органов исполнительной власти, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на коллегии Росреестра.
14:19 (мск)РИА Новости
В РПЦ рассказали о «скандализировании» темы Благодатного огняМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой.
Илон Маск рассказал, как человечеству пережить Третью мировую войнуМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае Третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.