15:24 (мск) РИА Новости

Физики из России впервые попытались взломать «рабочую» квантовую сеть

Ученые и инженеры из Санкт-Петербурга и Казани создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи, объединившую две электрических подстанции в Ленинградской области, и потерпели поражение при попытке взломать ее, сообщает пресс-служба Университета ИТМО. «Успех испытаний подтверждает, что метод, реализованный в нашем комплексе, обеспечивает эффективность, экономичность и непревзойденный уровень безопасности.