2 ноября 2017KaliningradnewsВ Калининграде дорожает быт и бензин, но дешевеют услуги банковВ Калининградской области среди наблюдаемых бытовых услуг подорожали: услуги парикмахерских — на 7,9%, ремонт жилищ — на 7,1%, услуги бань и душевых — на 6,7%, химическая чистка, услуги прачечных — на 6%, ритуальные услуги — на 3,3%, услуги фотоателье — на 1%.
21 сентября 2017Kaliningradnews«Мосты дружбы» связали Калининградскую область и Республику ТываИА МедиаКалибр. Из Калининграда врио министра образования Калининградской области Светлане Трусеневой вручено благодарственное письмо главы Республики Тыва за помощь обучающимся и педагогам в рамках межрегионального проекта «Мосты Дружбы».