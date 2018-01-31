27 декабря 2017 Kaliningradnews

Калининградстат: цены на продовольственные товары в Калининграде выросли с начала 2017 года на 1,5%

В Калининградской области индекс потребительских цен в ноябре 2017 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары — 100,2%, непродовольственные товары — 100,9%, услуги — 99,9%.