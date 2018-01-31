Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Путин сообщил о решении сбить самолет с 110 пассажирами в 2014-м
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента

Новости от Kaliningradnews

31 январяKaliningradnews
Александр Беглов: «Мне очень понравилось, как решаются вопросы в медицине в Калининграде»Калининградская областная клиническая больница стала 30 января одним из объектов для визита нового полпреда президента в СЗФО Александра Беглова в самый западный регион страны.
24 январяKaliningradnews
В Калининграде произошел пожар в строящемся пятнадцатиэтажном домеВ Калининграде 23 января в 12:13 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Аксакова.
27 декабря 2017Kaliningradnews
Калининградстат: цены на продовольственные товары в Калининграде выросли с начала 2017 года на 1,5%В Калининградской области индекс потребительских цен в ноябре 2017 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары — 100,2%, непродовольственные товары — 100,9%, услуги — 99,9%.
22 ноября 2017Kaliningradnews
Суд обязал стоматолога вернуть жительнице Калининграда 70 тысяч рублей за дефектные коронкиВ Калининграде за некачественное оказание медицинских услуг суд взыскал компенсацию со стоматологической клиники.
2 ноября 2017Kaliningradnews
В Калининграде дорожает быт и бензин, но дешевеют услуги банковВ Калининградской области среди наблюдаемых бытовых услуг подорожали: услуги парикмахерских — на 7,9%, ремонт жилищ — на 7,1%, услуги бань и душевых — на 6,7%, химическая чистка, услуги прачечных — на 6%, ритуальные услуги — на 3,3%, услуги фотоателье — на 1%.
11 октября 2017Kaliningradnews
В Калининграде загорелась кровля шиномонтажной мастерскойВ Калининграде 11 октября в 02:21 в МЧС на пульт «01» сообщили о пожаре на улице Стекольной.
4 октября 2017Kaliningradnews
Великолепная пятерка. Школы Калининградской области попали в рейтинг лучших образовательных учреждений РоссииПять образовательных учреждений Калининградской области признаны лучшими в России. Рейтинг школ был представлен 4 октября на пресс-конференции министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.
2 октября 2017Kaliningradnews
В Калининграде судят администратора аттракциона, едва не погубившего семью с ребенкомВ Калининграде перед судом предстанет 39-летний администратор ООО «Интерпойнт». Ему предъявлены обвинения по части первой статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.
21 сентября 2017Kaliningradnews
«Мосты дружбы» связали Калининградскую область и Республику ТываИА МедиаКалибр. Из Калининграда врио министра образования Калининградской области Светлане Трусеневой вручено благодарственное письмо главы Республики Тыва за помощь обучающимся и педагогам в рамках межрегионального проекта «Мосты Дружбы».
13 сентября 2017Kaliningradnews
Прокуратура ополчилась на судебных приставов СветлогорскаВ Калининграде сегодня, 13 сентября 2017 года, на коллегии в региональной прокуратуре поставили ребром вопрос о деятельности судебных приставов в Светлогорске.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь